Avenged Sevenfold annule aussi à Rimouski

Après l’annulation du spectacle de Québec, Avenged Sevenfold ne sera pas non plus sur scène comme prévu à Rimouski ce jeudi.

Le groupe avait initialement annoncé qu’il pourrait être présent mais le chanteur semble toujours incommodé. Aux Grandes Fêtes TELUS de Rimouski, Rise Against et Three Days Grace combleront leur absence.

Ailleurs, le spectacle de mardi soir à Saint John (N.-B.) n’a pas eu lieu et celui du 21 juillet à Syracuse, dans l’état de New York, a également été annulé.

«Pour nos fans, nous sommes tout aussi déçus que vous et nous avons hâte de vous voir la prochaine fois», peut-on lire sur le site du groupe.

Les billets de Saint John seront remboursés et Heavy Montréal a offert un rabais pour tous les détenteurs de billets qui aimeraient les voir jouer le 29 juillet prochain.

Le 14 juillet, sur la scène des plaines d’Abraham, le groupe canadien Alexisonfire a réalisé l’impensable en remplaçant au pied levé et à trois jours d’avis Avenged Sevenfold, qui avait déclaré forfait en raison d’une laryngite du chanteur.