Avouez que c’est encore beau lorsque c’est presque à l’ancienne, alors qu’elle avance gracieusement dans une belle robe blanche et que lui est endimanché en prince charmant. Autrefois, un symbole de promesse à vie, une signature qui ne s’effacera jamais. On a tous maintenant un petit sourire au cerveau en se demandant combien de temps le mariage va tenir.

Depuis 10 ans, ça ne bouge à peu près pas. Chaque année, au Québec, on célèbre un peu plus de 22 000 épousailles et unions civiles. Au début des années 1970, c’était plus de 50 000. Aussi, on se marie plus vieux. Il y a plus de 40 ans, on s’épousait à la mi-vingtaine, et on est presque rendu à la mi-trentaine de nos jours. Et certains ont plus d’expérience que d’autres, puisqu’environ le cinquième des gens qui s’épousent n’en sont pas à leur premier mariage.

Plus les années avancent, plus le mélange ethnique augmente. Trois mariages sur 10 comptent maintenant un conjoint né à l’étranger.

L’an passé, il y a eu près de 700 mariages de personnes du même sexe, autorisés depuis maintenant 14 ans, 346 chez les hommes et 341 chez les femmes.

Des traditions persistent. Les trois quarts des mariages sont célébrés un samedi, et les cérémonies ont surtout lieu entre juin et octobre.

LES ACCOTÉS

Chez les hétéros, généralement, l’homme sera plus vieux de trois ou quatre ans. Dans les mariages femme-femme, l’écart d’âge tourne autour des cinq ans, alors que dans les unions homme-homme, la différence est de plus de sept ans.

D’après vous, au Québec, y a-t-il plus de couples mariés ou en union libre ? Les mariés dominent, représentant 35 % de la population ; 23 % sont accotés. Chu d’dans jusqu’aux dents.

MARDISMES

Bravo la France ! Au Québec, ça fait du bien de voir du bleu-blanc-rouge gagner quelque chose.

Jean-François Lisée croit que le PQ va gagner l’élection. Si j’étais lui, je recommencerais à lire les journaux.

Les Red Wings s’intéressaient à Pacioretty, mais pour les pièces seulement.

Michaëlle Jean est un être cher pour les Québécois.

Femme architecte cherche gars bien bâti, éclairé et pas trop cave.

À DEMAIN

Moi, le samedi, je fais l’épicerie.