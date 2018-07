Délais des soins médicaux: l’Association des dermatologistes se défend

Mardi, Le Journal relatait l’histoire de Mme Roy, de Drummondville , qui se dit incapable d’obtenir un suivi médical en dermatologie après cinq mois de recherche. À la seule clinique de sa localité, on lui a dit que l’attente était de 4 ans, alors qu’un appel du Journal pour des injections de Botox démontrait qu’un rendez-vous était possible le jour même.

Or, Suzanne Roy garde un tout autre souvenir de sa visite. Elle confirme s’être rendue à la clinique, après plusieurs appels de sa part. « Une employée a regardé ma plaie et m’a dit : “C’est bien beau, ça”. Je lui ai demandé si la dermatologue me ferait un examen complet et elle m’a dit : “On n’a pas le temps de faire ça” », relate-t-elle.