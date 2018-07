D’où provient la violence?

Quand je vois ce qui se passe ici et dans le monde, je rends la télévision responsable de la violence qui résulte de la présentation qu’elle fait de tous ces actes barbares. Sans parler des productions de fiction qui en abusent aussi.

Ça marque le cerveau des enfants, et ça les ancre dans la violence dans une période où ils ne sont pas encore aptes à départager le bien du mal. Ma mère avait raison de dire que c’était mauvais pour les jeunes de voir toutes ces atrocités. Encore aujourd’hui, ça me dérange en tant qu’adulte de voir ce que nous propose la télé.

Est-ce que les reporters font ça pour répondre aux désirs des patrons de presse qui veulent de plus en plus de sang pour attirer les foules ? Comment font-ils pour être bien dans leur peau après avoir étalé toutes ces horreurs ? Je remarque que depuis la Révolution tranquille, nos valeurs familiales ont chuté. Nombreux sont ceux qui n’ont plus la foi et qui ne savent pas distinguer le bien du mal. Triste société !

Denis

Les jeunes ne la regardent pas, la télé, mon cher. Ce sont des gens de votre âge qui la regardent. Quand les reporters parlent de massacres, qu’on reproduit de tels massacres dans des œuvres de fiction, c’est parce qu’ils existent déjà dans la réalité. Et entre vous et moi, l’accès internet étant la première source de connaissance de ce qui se passe dans le monde, ne vaut-il pas mieux mettre l’accent sur la nécessité d’instruire et de bien informer nos jeunes pour faire face à une réalité qu’ils côtoient sur leur propre téléphone cellulaire ?