[EN VIDÉO] Il roule sur deux roues jusqu’au sommet d’une colline

Les voitures ont quatre roues, et ce n’est pas pour rien. Sauf que pour Terry Grant, c’est un peu trop ennuyant.

À Goodwood, en Angleterre, le cascadeur a gravi un circuit en pente long d’un mille (1,6 km) et parsemé de virages, sur les deux roues droites d’un Land Rover Range Rover Sport SVR. Et il y est parvenu dans un temps impressionnant de deux minutes et 24,5 secondes.

On vous laisse admirer ça. Les images parlent d’elles-mêmes!

Un peu plus tôt dans la journée, Terry Grant avait tenté de parcourir le même trajet à bord du même véhicule, mais son essai s’était soldé par un échec.

Tenace, Grant a réessayé de faire la cascade un peu plus tard et il peut maintenant clamer mission accomplie.

Il ne s’agit d’ailleurs pas de l’unique fois où Terry Grant a été acclamé par les foules de Goodwood. En 2015, il avait établi un record mondial en parcourant ce même trajet sur deux roues en deux minutes et 10 secondes à bord d’un Nissan Juke Nismo RS.

Grant est aussi titulaire de multiples records automobiles saugrenus, comme celui du plus grand nombre de «donuts» en 100 secondes et celui du «virage en J» le plus serré.