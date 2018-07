Hubert Lenoir finaliste du prix Polaris

Le phénomène Hubert Lenoir continue de prendre de l’ampleur. Son premier album Darlène a été sélectionné parmi les 10 finalistes du prix Polaris, remis au meilleur album canadien de l’année.

Ce n’est pas un mince exploit que vient de réaliser le jeune homme de Beauport puisque le dernier album majoritairement francophone qui a réussi à se glisser au sein de ce qui est appelé la courte liste était Tigre et Diesel, de Galaxie, en 2011.

Deux autres albums québécois figurent dans la liste dévoilée mardi matin : Dans ma main, œuvre instrumentale du pianiste Jean-Michel Blais, et MAKANDA, At the End of Space, The Beginning of Time, opus quadrilingue du Montréalais Pierre Kwenders.

Les autres albums choisis au terme d’un vote tenu par un jury de journalistes, animateurs et chroniqueurs musicaux postés d’un océan à l’autre sont ceux d’Alvvays (Antisocialistes), Daniel Caesar (Freudian), Jeremy Dutcher (Wolastoqiyik Lintuwakonawa), Partner (In Search of Lost Time), Snotty Nose Rez Kids (The Average Savage), U.S. Girls (In a Poem Unlimited) et Weaves (Wide Open).

Le prix Polaris sera remis le 17 septembre prochain.