La liste noire

Citoyens, citoyennes !

Voici une liste d’acteurs québécois qui ont – scandale ! enfer et damnation ! – osé jouer des personnages issus de minorités dont ils ne faisaient pas partie !

Plusieurs d’entre eux sont encore vivants. Si vous les croisez, de grâce, appelez tout de suite le comité d’épuration du showbiz (1-800–SLAV), nous allons leur mettre le grappin dessus et leur enlever leur carte de l’Union des artistes.

Marcel Saint-Germain qui interprétait un Marseillais dans Ixe-13.

Louise Forestier qui interprétait une Chinoise dans Ixe-13.

Carole Laure qui interprétait une danseuse du ventre arabe dans Ixe-13.

Roy Dupuis qui interprétait un gai dans Being At Home With Claude.

Jean-François Pichette qui interprétait un gai dans Being At Home With Claude.

Amulette Garneau qui interprétait une lesbienne dans Il était une fois dans l’Est.

Jean-Pierre Bergeron qui interprétait un handicapé intellectuel dans L’Eau chaude, l’eau frette.

Gilles Renaud qui interprétait un gai dans Le Cœur découvert.

Élise Guilbaut et Sophie Prégent qui interprètent des lesbiennes dans Cheval-Serpent.

Denys Paris qui interprétait un handicapé intellectuel dans Le Temps d’une paix.

Melvil Poupaud qui interprétait un transgenre dans Laurence Anyways.

Xavier Norman Petermann qui interprétait un autiste sourd et muet dans Mario.

Daniel Pilon qui interprétait un métis autochtone dans Red.

Denis Mercier qui interprétait un transgenre dans Le Sexe des étoiles.

Suzanne Clément, Marie-Josée­­­ Croze, Yves Jacques et Anne Dorval qui interprètent des Français dans un paquet de films français.

Sarah-Jeanne Labrosse qui interprète une lesbienne dans L’extraordinaire voyage du fakir.

François Arnaud qui interprétait un Italien dans Les Borgia.

Paul Doucet qui interprétait un gai dans Funkytown.

Serge Thériault qui interprétait un gai dans Jamais deux sans toi.

Dave Morrissette qui interprétait un gai dans Lance et compte.

Yvan Ponton qui interprétait un gai dans Les Boys.

Hugo Dubé qui interprétait un gai dans Série noire.

Serge Postigo qui interprétait un gai dans Watatatow.

Vincent Gratton qui interprétait un gai dans La vie, la vie.

Ève Landry qui interprétait une lesbienne dans Unité 9.

Alexandre Landry qui interprétait un handicapé intellectuel dans Gabrielle.

Sophie Nélisse qui interprétait une Allemande dans La voleuse de livres.

Marc-André Grondin qui interprétait un gai dans C.R.A.Z.Y.

Bianca Gervais qui interprétait une autochtone dans Nouvelle-France.

Mario Saint-Amand qui interprétait un schizophrène dans L’amour avec un grand A.

Guy Provencher qui interprétait un autochtone dans Les Belles histoires des pays d’en haut.

Jacques Godin qui interprétait un handicapé intellectuel dans Des souris et des hommes.

Manuel Tadros, comédien d’origine égyptienne, qui interprétait des personnages italiens dans Omerta et Watatatow.

La personne de petite taille Lionel Giroux qui se faisait passer pour un lutteur autochtone nommé Little Beaver.

Sans oublier Guy Cloutier, qui interprétait un agent d’artistes digne de confiance dans Un enfant comme les autres, le faux documentaire sur la vie des p’tits Simard.

***

Citoyens, citoyennes, soyez aux aguets !

(En passant, quand on dit : « Liste noire », c’est sans arrière­­­-pensée pour nos frères de couleur.)