La téléréalité The Proposal est tellement épouvantable qu’on se demande si on n’est pas en train de se faire niaiser

Si vous êtes des fans de la franchise The Bachelorette, vous avez peut-être remarqué que The Proposal est diffusée juste après la populaire série de téléréalité.

Le concept de The Proposal est tellement épouvantable qu’on se demande si on n’est pas carrément en train de se faire niaiser. En bref, 10 filles ou 10 garçons sont invités sur un immense plateau de télévision à gros budget pour tenter de trouver l’amour de leur vie, demande de mariage incluse... en une heure de télé, et ce, sans avoir vu le ou la principal(e) intéressé(e).

Capture d'écran

Confus? Nous aussi.

Capture d'écran

Les filles sont choisies par un «panel sélect de juges» (OK, ouin) et défilent devant leur prétendant, un pur inconnu caché derrière un «pod». C’est weird.

Capture d'écran

Capture d'écran

Même dans la vidéo de présentation du candidat, son visage est brouillé, ce qui nous donne l’impression d’être dans une version cheap de Black Mirror.

Capture d'écran

Capture d'écran

La partie la plus wtf de l’émission est sans contredit le défilé en maillot (!) où chaque candidate est invitée à porter son plus beau bikini. Les filles doivent ensuite donner leur discours de présentation en petite tenue. Ce n'était pas nécessaire.

Capture d'écran

Capture d'écran

Des candidates sont éliminées jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux. C’est à ce moment qu’elles ont l’honneur de rencontrer le prétendant, qui est souvent «ben ordinaire».

Capture d'écran

Le candidat doit ensuite choisir LA femme de sa vie, mettre un genou au sol et demander sa main.

Capture d'écran

Au moins, le gros caillou est fourni par la prod.

Capture d'écran

La plus grande source de malaise, dans tout ça? La candidate qui n’est pas choisie reste à côté durant la demande et fait semblant d’être contente pour eux. Ça ne s’invente pas.

Capture d'écran

Capture d'écran

Si ça vous tente de regarder cet accident de train télévisuel, ça se passe tous les lundis à 22 h sur les ondes d'ABC.