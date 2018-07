Le BEI enquête sur la chute mortelle d'un homme à la Tour de l'horloge

MONTRÉAL | Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) va se pencher sur une opération policière qui s'est soldée par la chute d'un homme du haut de la Tour de l'horloge, dans le Vieux-Port de Montréal, mardi.

Selon ce qu'a indiqué le BEI, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal négociaient avec un homme de 60 ans qui se tenait au sommet de la Tour et qui aurait tenu des propos suicidaires, peu après 17 h 15.

8 enquêteurs ont été chargés d'enquêter sur l'événement survenu à Montréal.

«Après un court échange, l’homme aurait fait une première chute sur un palier de l’édifice», a relaté le BEI dans un communiqué. Les policiers auraient alors cherché à entamer, à nouveau, le dialogue, mais l'homme a finalement chuté vers le sol. Les policiers n'ont pu que constater son décès.

Le BEI a déployé une équipe de huit enquêteurs chargés d'évaluer si ces informations préliminaires sont exactes. Un technicien en identité judiciaire de la Sûreté du Québec les épaulera.

Les enquêteurs étaient attendus sur les lieux du drame vers 20 h 15.

Le BEI a invité les gens qui auraient été témoins de cet événement à contacter ses enquêteurs via son site internet www.bei.gouv.qc.ca.

Si vous avez besoin d’aide, il est possible de contacter la Ligne québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPELLE (277-3553) et via le site internet www.aqps.info.