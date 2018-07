Le Cirque du Soleil s'installe à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES | Dès mercredi, Trois-Rivières vibrera au rythme du Cirque du Soleil. Le quatrième spectacle de sa série hommage sera présenté à l’Amphithéâtre Cogeco jusqu’au 18 août.

Le spectacle Juste une p’tite nuite plongera les spectateurs dans l’univers joyeux, mais aussi parfois mélancolique, des Colocs et de son chanteur Dédé Fortin.

Lors des années passées, le Cirque du Soleil s'était concentré sur les années 70 et 80 avec des hommages à Beau Dommage (Le monde à l’envers), Robert Charlebois (Tout écartillé) et Luc Plamondon (Stone).

Cette incursion dans les années 90 avec les Colocs est une décision artistique qui s’annonce déjà gage de succès, selon le directeur général de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Steve Dubé.

«On a eu beaucoup de commentaires de gens qui ne se sont pas sentis interpellés par les trois premiers spectacles qu’on a présentés, mais là, avec Les colocs, on rejoint une autre clientèle. Donc, on a la clientèle de base et on ajoute une nouvelle clientèle, ce qui fait que nous sommes présentement en avance dans notre vente de billets», a-t-il souligné.

Avec la vente de billets qui va bien, on s’attend à ce que les touristes affluent à Trois-Rivières au cours du prochain mois puisque les spectacles du Cirque du Soleil attirent une clientèle de l’extérieur.

L’an dernier, parmi les spectateurs de «Stone», «69% étaient de l’extérieur de la Mauricie. [...] Soixante-neuf pour cent, ça veut dire à peu près 45 000 personnes qui étaient des touristes purs», a affirmé le coordonnateur au tourisme à IDE Trois-Rivières, Daniel Rioux.

Le propriétaire de l’hôtel Oui GO! situé à une distance de marche de l’Amphithéâtre Cogeco, Gilles Babin, constate ce phénomène. «Avec le Cirque du Soleil qui est en place, tout se vend très très rapidement dès le printemps», a-t-il confié.

Les restaurateurs aussi bénéficient des retombées du spectacle. Le Buck ouvre plus tôt les soirs de représentation. Son chef propriétaire, Alexandre Labrie, a constaté que «généralement, ça commence à être achalandé vers 18 h 30 ou 19 h et, là, à 17 h, les gens se ruent!»

Le gérant du restaurant Le Pot, Samuel Roy, doit pour sa part ajouter un service dans sa soirée. «Ça représente 50 couverts de plus par soir de spectacle», s'est-il réjoui.