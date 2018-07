Les 6 plus belles voitures de Paul McCartney

Paul McCartney est connu du grand public pour ses talents de musicien et de chanteur. Mais peu de gens savent qu’il apprécie également les belles voitures. Voici six véhicules qu’il a possédés et qui sont particulièrement intéressants.

Mini Radford Bonhams

Produite de 1959 à 2000, la Mini Austin s’est vendue à plusieurs millions d’exemplaires. Il s’agit du seul modèle que les quatre membres des Beatles ont possédé. Contrairement à celle de George Harrison qui était on ne peut plus psychédélique, la Mini de Paul McCartney était sobre avec sa peinture verte California Sage. Modifiée par le carrossier Radford, cette Mini a emprunté ses feux arrière à Aston Martin. À l’échelle 1/36, Corgi en a même produit une réplique pour les collectionneurs de voitures miniatures.

Aston Martin DB5 Bonhams

Peu de temps après avoir bouclé «A Hard Day’s Night», Paul McCartney s’est offert une gâterie d’exception : une Aston Martin DB5. Il en est demeuré propriétaire jusqu’en 1970. Une broderie placée sur le haut des sièges arrière en fait mention. De couleur bleu pâle à l’origine, elle a plus tard été repeinte en argenté ce qui lui donne des allures de la voiture conduite par James Bond. En novembre 2017, la firme Bonhams a procédé à la vente de cette voiture. Son nouvel acheteur a déboursé 2,3 M$ CAN pour en obtenir les clefs.

Aston Martin DB6 Aston Martin

Cet artiste, qui est né à Liverpool, ne s’est pas contenté de posséder qu’une seule Aston Martin. En effet, il a aussi détenu une DB6 qui a joué un rôle marquant dans l’évolution du groupe britannique. C’est au volant de ce coupé vert forêt qu’il a imaginé la célèbre chanson «Hey Jude». Heureusement pour lui, dans le tableau de bord se trouvait un magnétophone à bobines. À sa sortie de l’usine en 1966, elle était animée par un moteur à six cylindres de 4,0 L qui développait 282 chevaux-vapeur. Au moment de la restauration, en 2015, ce moteur a été remplacé par un autre dont le volume est de 4,2 L. Il s’en est départi en 1971.

Chevrolet Corvette Chevrolet

À Rome, on fait comme les Romains. Aux États-Unis, on fait comme les Américains. Quand il est de passage sur la côte ouest, Paul McCartney en profite pour délier sa Chevrolet Corvette C5. De couleur bleu marine, cette Corvette décapotable est munie d’un toit souple beige et de jantes chromées. La dernière fois qu’il aurait été aperçu au volant de cette voiture remonte au printemps 2014 alors qu’il se trouvait à Beverly Hills. Notons que la Corvette de cinquième génération a tiré sa révérence dix ans plus tôt, soit en 2004.

Lexus LS600H Lexus

En 2008, Lexus a donné une LS600H à Paul McCartney. À ce moment, il s’est dit catastrophé puisque la berline japonaise de luxe lui a été acheminée par avion. Ainsi, l’empreinte écologique de la livraison jusqu’au Royaume-Uni a été multipliée par cent en comparaison à l’acheminement par navire comme c’est le cas normalement. Pour le chanteur et musicien qui est un fier végétarien et défenseur des droits environnementaux, il s’agissait d’un réel faux pas de la part de Lexus. D’autant plus qu’il avait choisi ce modèle, car il était doté de la technologie hybride.

Lamborghini 400 GT Bonhams

Paul McCartney n’a pas possédé que des voitures anglaises bien qu’il les affectionne particulièrement. En effet, alors que le groupe était en pleine ascension, il s’est porté acquéreur d’une sublime Lamborghini 400 GT. Il s’agirait de l’un des quatre exemplaires exportés de l’Italie vers le Royaume-Uni. Elle est animée par un V12 de 4,0 L. En mars dernier, cette voiture s’est à nouveau retrouvée sur le marché dans le cadre d’un encan organisé par Bonhams. À ce moment, on estimait que sa valeur oscillait entre 690 000 et 870 000 $.

Si vous aussi, vous avez envie de chanter « Drive My Car » avec Paul McCartney le 17 septembre prochain, cliquez ici pour vous procurer vos billets.