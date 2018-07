Les jérémiades péquistes

Est-ce un trait typiquement péquiste que de voir des complots partout? En tout cas, à lire les journaux ces temps-ci, on dirait bien que oui!

Quand ce n’est pas un chroniqueur qui croit que la cause souverainiste est boycottée par La Presse, c’est la candidate Michelle Blanc qui voudrait qu’on parle plus ou différemment de sa candidature, décidément...

Se positionner en victime

Ce qui est le plus flagrant dans cette manie, c’est la désolante tendance des souverainistes à rejeter le blâme de tout et de rien sur les autres.

Le référendum de ‘95 n’a pas été remporté? La cause souverainiste a été victime du Canada anglais, des fédéralistes. Pour reprendre les mots de Jacques Parizeau, de l’argent et du vote ethnique.

Les journaux ne parlent presque plus du PQ? On boude Jean-François Lisée ou encore on est à la solde des grands argentiers du pouvoir fédéraliste qui contrôlent les médias de manière à peine voilée.

Jean Charest est toujours en liberté? C’est certainement que l’UPAC, la police et tout le système de justice sont contrôlés par des forces prolibérales obscures qui œuvrent clandestinement à protéger ceux qu’on appelle les «amis».

On parle à peine de l’investiture, sans opposition, de Michelle Blanc? C’est évidemment personnel et ciblé. On en a contre la personne, on boude le PQ ou encore on essaie d’influencer les électeurs en parlant uniquement de la candidate solidaire Ruba Ghazal.

La dure réalité

Plutôt que de chercher des coupables un peu partout, les péquistes devraient peut-être commencer par se regarder dans le miroir. C’est certain que ça demande une dose de courage. Ce que nous retourne la glace n’est pas toujours ce qu’on voudrait.

Et si les journaux ne parlaient plus beaucoup du Parti québécois parce que celui-ci est en net recul dans les intentions de vote? Serait-il possible que finalement la question de la souveraineté n’intéresse plus vraiment les Québécois?

Et si, finalement, le référendum de ‘95 avait été remporté par le clan du Non tout simplement parce qu’une courte majorité de Québécois ne voulaient pas faire la souveraineté et se séparer du Canada?

Et si Jean Charest était toujours en liberté parce que personne n’arrive à prouver qu’il ait fait quoi que ce soit qui mérite la prison? Se pourrait-il, en fin de compte, qu’il n’ait absolument rien à se reprocher?

Et Michelle Blanc. La candidate péquiste semble trouver qu’il est très dur de s’adapter à la vie politique. Le métier rentre, mais ça fait mal. Madame Blanc aurait aimé qu’on parle de son investiture, mais l’investiture sans opposition d’une personnalité qui possède déjà des canaux de diffusion importants, est-ce que ça mérite vraiment une large couverture?

Madame Blanc voudrait aussi qu’on cesse de référer à elle en soulignant qu’elle est transgenre. «Ça fait 10 ans qu’on en parle, revenons-en. Est-ce qu’on dit de Maka Kotto qu’il est noir?» Sur cette comparaison, Madame Blanc devrait remarquer que Maka Kotto a toujours été noir. Il n’a pas doucement changé de couleur au fil des années, sous l’œil du public.

Par ailleurs, madame Blanc se dit aussi victime du blogueur Xavier Camus. Ce dernier la critique sur plusieurs points, mais elle devra s’habituer. On ne fait pas taire nos détracteurs en les traitant de «zoufs» et en se positionnant comme victime. La donne a changé et Michelle Blanc devra faire face à la musique.

Finalement, la seule chose dont le Parti québécois semble victime ces jours-ci, c’est sa propre attitude.