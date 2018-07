L’incroyable rencontre Poutine-Trump (2): le face-à-face

La rencontre entre les présidents de la Russie et des États-Unis à Helsinki a été le théâtre d’un épisode sans précédent des relations entre les deux pays. Jamais un président américain ne s’est à ce point effondré devant son vis-à-vis de l’autre superpuissance nucléaire. On aura besoin d’un peu de temps pour en digérer les conséquences. Pour le moment, il importe d’en signaler les points forts. Dans ce second billet: les points forts de la conférence de presse conjointe des deux protagonistes.

On ne saura probablement jamais exactement ce qui s’est passé dans les deux heures que Trump et Poutine ont passées à huis-clos, mais il n’est pas déraisonnable de présumer que Vladimir Poutine a trouvé le moyen d’enregistrer la conversation et que cet enregistrement pourrait être une addition précieuse à sa collection présumée de «kompromat» sur Donald Trump. Avec tous les soupçons qui gravitent autour de la relation entre ces deux hommes, il est étonnant, voire incompréhensible, que Trump n’ait pas insisté pour qu’un preneur de notes officialise le contenu de ces échanges. La suite n’a certainement pas dissipé les hypothèses les plus invraisemblables qui circulent au sujet de la nature des liens entre les deux hommes.

Poutine ouvre en déclarant victoire

Dès sa déclaration d’ouverture, Vladimir Poutine qualifiait l’événement de grand succès. Pour lui, c’était évident. Poutine a déclaré que les tensions entre les deux pays n’ont pas de fondements, alors qu’il est assez clair que l’annexion de la Crimée, l’appui au régime de Assad en Syrie et l’ingérence des services de renseignement russes dans l’élection de 2016, entre autres actions répréhensibles de la Russie, justifient amplement les critiques qui lui ont été adressées au cours des dernières années. Dans sa réplique, Trump admet qu’il existe des désaccords, mais il ne fournit aucun contre-argument aux positions avancées par Poutine pour se disculper des torts que pratiquement toute la classe politique américaine reproche à lui reproche à lui, à son régime autoritaire et à sa politique étrangère expansionniste.

Trump plaide pour l’audace

Dans sa déclaration, Trump a dit : «Je suis ici aujourd’hui pour continuer la fière tradition d’audace de la diplomatie américaine.» Ses critiques auront tôt fait de dire qu’il a plutôt contredit et renversé les fondations de la diplomatie américaine en attaquant systématiquement ses alliés et en s’écrasant devant le rival stratégique le plus important des États-Unis. Est-ce de l’audace que d’abandonner l’internationalisme libéral qui a été la principale source su succès de la politique étrangère américaine pour trois-quarts de siècle? Peut-être, mais la vaste majorité des observateurs concluent que c’est un immense recul.

Plus loin Trump a déclaré que la relation entre les deux pays n’a jamais été aussi mauvaise qu’elle l’a été jusqu’au moment où les deux hommes se sont rejoints. Vraiment? Pire que lors du blocus de Berlin? Pire que lors de la crise des missiles de Cuba? Pousse mais pousse égal...

Ces remarques préparées que Trump a lues avec diligence étaient évidemment plus prudentes que ses improvisations en réponse aux questions, mais il est notable qu’elles ne contiennent aucune allusion à la mise en accusation de 25 ressortissants russes dans le cadre de l’enquête du procureur spécial, si ce n’est pour dire que les deux leaders en ont discuté longuement pendant leur tête-à-tête. Est-ce que cette longue discussion avait pour but de coordonner les réponses aux questions en public pour que Trump puisse aider Poutine dans sa négation des accusations contre ses agents? Comme le souligne David Corn, les efforts de Trump pour accréditer la version de Poutine pourraient être un autre exemple qui viendrait alourdir le dossier déjà bien garni des allégations d’entraves à la justice contre Donald Trump.

Pourquoi ne pas blâmer la Russie?

Curieusement, peut-être parce qu’il se sentait suprêmement en confiance, le président Trump n’a pas eu recours à sa stratégie habituelle d’appeler les journalistes des médias de droite pour lui lober des questions complaisantes. La deuxième question lui demandait pourquoi il blâmait la stupidité de ses prédécesseurs et le zèle de l’enquête Mueller pour la détérioration des relations américano-russes, plutôt que les actions de la Russie en Crimée, en Syrie et, bien sûr, aux États-Unis en 2016.

En réponse à cette question, il en a remis sur l’ineptie de tous les politiciens américains (sauf lui) et sur la chasse aux sorcières de Mueller. Sa prétention que les deux côtés partagent la responsabilité pour cette détérioration rappelait sa déclaration à l’occasion des événements de Charlottesville l’été dernier, alors qu’il affirmait que les deux côtés étaient également responsables des violences entourant les manifestations fascistes. Surtout, il a rempli du temps en se vantant de sa légendaire victoire électorale sur Hillary Clinton et en qualifiant l’enquête de Mueller de ridicule. En réponse à la question adressée à Poutine sur la participation de ses agents à la campagne, Trump a souligné que les soupçons les plus importants de collusion devraient être dirigés vers les démocrates.

Pour sa part, Vladimir Poutine a répondu à cette question en détaillant sa proposition d’inviter les enquêteurs américains en Russie pour interroger les agents accusés par le procureur spécial en compagnie d’officiers de la justice russe, à condition bien sûr que les autorités russes puissent faire de même avec des Américains soupçonnés de divers délits. Une telle proposition ne tient évidemment pas debout du point de vue de la justice américaine, ce qui explique sans doute pourquoi Donald Trump, qui est toujours d’accord avec la dernière personne qui lui parle, a appuyé avec enthousiasme l’idée géniale de son nouvel ami.

Qui croyez-vous, Monsieur Trump?

C’est le journaliste de l’Associated Press qui a posé cette question directe à Donald Trump, à laquelle il a évidemment soigneusement évité de répondre. Serait-il prêt à soutenir les conclusions de ses propres services de renseignement et de son propre département de la Justice en confrontant directement Vladimir Poutine au sujet de l’ingérence de ses agents dans l’élection de 2016? Au lieu de répondre à cette question comme un président qui aurait l’intérêt de son pays à cœur, il a réitéré qu’il n’a aucune raison de ne pas croire Poutine. De plus, il a insisté pour revenir sur la théorie du complot populaire au sein de la droite fêlée selon laquelle le FBI aurait en main le serveur d’Hillary Clinton qui contiendrait des milliers de courriels compromettants pour elle. Poutine, saisissant la balle au bond a renchérit avec ses propres théories du complot selon lesquelles le fameux dossier compromettant sur Donald Trump aurait pu être fabriqué de toutes pièces ou financé par le souffre-douleur préféré des trumpistes, George Soros.

Kompromat sur Trump?

Le même reporter a demandé à Vladimir Poutine s’il avait en sa possession des renseignements compromettants sur M. Trump. Mis à part le fait qu’il soit surréaliste qu’une telle question puisse sérieusement être posée lors d’une conférence de presse en présence de deux chefs d’État, sa réponse n’était pas sans intérêt. En effet, Poutine affirme qu’il ne connaissait même pas Donald Trump lors de sa visite de 2013, ce qui est totalement faux. Il est par ailleurs aussi intéressant que nulle part dans sa réponse ne se trouve le mot non. La question reste donc ouverte.

Finalement, pour ne pas être en reste, Donald Trump a tenu à avoir le dernier mot et, comme il se doit, l’avant-dernière phrase avant «Merci tout le monde» était, en référence à l’enquête du FBI, «C’était totalement une chasse aux sorcières.»

En bref, cette conférence de presse aurait été une occasion pour Donald Trump de se conformer au rôle du président qui est de voir à l’application des lois américaines, en appuyant les conclusions des enquêteurs de son propre gouvernement et en réclamant l’extradition des personnes accusées de crimes dans le cadre de l’élection. Dans l’ensemble, Donald Trump n’a fait aucun effort pour mettre de l’avant et défendre les positions de son propre gouvernement, préférant se conformer, à de rares et insignifiantes exceptions près, aux positions exprimées par Vladimir Poutine.

Bref, on avait peur que Donald Trump soit mou face à Vladimir Poutine. En fait, il s’est écrasé, ni plus ni moins, devant son vis-à-vis russe dans la partie publique de ce face-à-face, ce qui ouvre la porte aux pires spéculations sur ce qu’il a pu faire à huis-clos. Au lieu de défendre les intérêts de son pays et les positions officielles de son propre gouvernement, il a validé les positions de Vladimir Poutine et s’est contenté de défendre non pas l’intérêt de son pays, mais son propre intérêt, alors qu'il craint d’être lui-même l’objet de poursuites judiciaires en lien avec l’enquête du procureur Mueller.

Finalement, un des points forts de la conférence sur lequel on rieviendra longtemps est la réponse de Poutine à la question qu'on lui a posée à savoir s'il avait eu une préférence concernant les résultats de l'élection de 2016. Sans hésiter, il a répondu que oui, et qu'il favorisait l'élection de Donald Trump. ce qui m'a immédiatement rappelé un moment fort des mdébats de la campagne, où Hillary Clinton ironisait en disant que Donald Trump était une marionnette de Vladimir Poutine.

Après avoir entendu Poutine admettre qu'il préférait l'élection de Trump, il est intéressant de revenir à cet extrait du débat Clinton-Trump en octobre 2016. https://t.co/S0rxlIFMAE — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 16 juillet 2018

Je reviendrai sur la réception que cette conférence de presse a reçue et recevra aux États-Unis, mais les premiers signes montrent qu’il pourrait avoir beaucoup de difficulté à s’en relever. Ou peut-être pas, si le Parti républicain est vraiment entièrement trumpifié.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM