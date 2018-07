Montréal doit s’armer de patience

WASHINGTON | Les grandes ligues sportives ont l’habitude d’user de patience envers leurs équipes qui éprouvent des difficultés opérationnelles. On l’a vu au hockey avec les Coyotes et au baseball avec les Expos. Les ligues majeures ont maintenu notre ancienne équipe de baseball en vie durant trois ans avant de fermer le respirateur.

Les Rays de Tampa Bay et les Athletics d’Oakland ne sont pas dans une situation désespérée comme l’étaient les Expos. Mais leurs stades sont désuets. Comme les Expos dans le temps, les deux équipes ont dévoilé des esquisses de stade, mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres. Il reste beaucoup à faire. Le montage financier d’une telle opération est le plus gros obstacle.

Des rumeurs ont circulé que les Rays pourraient déménager à Montréal. Le propriétaire Stu Sternberg les a démenties, comme c’est toujours le cas en pareilles situations.

L’intérêt du commissaire Rob Manfred envers Montréal est bien connu. Il ne manque jamais une occasion de l’identifier comme une ville potentielle à une expansion, contrairement à son homologue de la LNH Gary Bettman qui ne dit jamais un mot au sujet de Québec.

Commissaire compréhensif

Mais le statu quo demeure pour le moment et rien n’indique que la MLB passera bientôt à l’action, autant dans les dossiers des Rays et des Athletics que dans celui d’une expansion.

Aucun échéancier n’est fixé.

« Le mot patience est plus approprié dans ce cas-ci », corrige John McHale fils, vice-président administratif des ligues majeures, dont le père fut le premier président des Expos.

« Le commissaire Manfred est un homme très compréhensif. Il sait que les projets de construction de nouveaux stades demandent du temps. Il est fermement résolu à régler les dossiers de Tampa et d’Oakland, mais les solutions magiques n’existent pas. »

Beaux souvenirs de jeunesse

McHale a été lui-même à l’emploi des Rays en 2001 et 2002 à titre de chef des opérations. Il fut auparavant directeur général des Rockies du Colorado en 1993 et président des Tigers de Detroit de 1995 à 2001.

Ses parents ont été associés au baseball toute leur vie. Son père John a été joueur et gestionnaire avec les Tigers. Son épouse était la fille de Walter Briggs, qui fut copropriétaire, puis unique propriétaire des Tigers de 1919 à 1952.

Il a été aussi administrateur avec les Braves de Milwaukee et d’Atlanta. Il était candidat au poste de commissaire du baseball lorsque Charles Bronfman lui a offert la présidence des Expos en 1968. Son fils a fait connaissance avec Montréal lors de la première saison des Expos l’année suivante.

« J’avais 19 ans et on demeurait à l’hôtel Windsor », raconte McHale, qui est âgé de 68 ans aujourd’hui.

« Montréal était tout un superbe endroit où vivre avec son cachet européen pour le jeune homme que j’étais. La ville connaissait un essor prodigieux. J’allais voir le Canadien au Forum. J’ai commencé mes études en droit à Harvard en 1975, mais je suis revenu à Montréal pour les Jeux olympiques en 1976.

« J’ai plein de bons souvenirs de Montréal. J’en ai aussi de moins bons. Comme le circuit de Mike Schmidt [des Phillies] au Stade olympique qui nous avait sortis de la course au premier rang de la division Est à la fin de la saison 1979. Il m’est difficile d’oublier aussi le circuit de Rick Monday qui avait permis aux Dodgers de nous battre en série de championnat de la Ligue nationale en 1981. »

Rogers aurait tant aimé gagner

Cet épisode colle tellement à la peau de Steve Rogers qu’on oublie qu’il avait vaincu les Phillies et Steve Carlton deux fois en série de division cette année-là. Les Expos formaient une sacrée équipe.

« On avait un excellent personnel de lanceurs », rappelle Steve Rogers, qui est à Washington en sa qualité de membre de l’exécutif de l’Association des joueurs.

« On misait sur de bons jeunes bras en Scott Sanderson (23 ans), Bill Gullickson (21 ans), Charlie Lea (23 ans) et David Palmer (22 ans). »

Les Expos développaient de jeunes joueurs en quantité industrielle. Outre les noms mentionnés plus haut, il y avait Gary Carter, Andre Dawson, Tim Raines, tous membres du Panthéon du baseball, ainsi qu’Ellis Valentine, Larry Parrish et Tim Wallach. Certains joueurs étaient cependant minés par la drogue. On pense à Ron LeFlore, Rodney Scott et Valentine.

John McHale père, qui en imposait par sa stature et ses valeurs morales, a dit que le problème avait coûté des championnats aux Expos. Son fils lui a toujours voué une grande admiration.

« J’ai toujours aimé à penser qu’il était un émule de Jean Béliveau », conclut-il.

La comparaison est juste.

Solution simple à un problème complexe

Le baseball majeur connaît une saison difficile. Les assistances accusent de fortes baisses pour toutes sortes de raisons. La compétitivité fait défaut dans la Ligue américaine. Avec encore plus de trois mois à faire à la saison, on sait déjà quelles équipes seront des séries.

Les luttes sont encore vives dans la Ligue nationale, mais comme dans la Ligue américaine, on fait la vie dure aux frappeurs. Les retraits au bâton sont plus nombreux que les coups sûrs. Les équipes utilisent maintes défensives spéciales pour contrer les frappeurs.

L’un des frappeurs écopant le plus de ces systèmes est le voltigeur de droite Bryce Harper, des Nationals de Washington. Sa moyenne au bâton ne s’élève qu’à ,214. Ses 23 coups de circuit le placent au deuxième rang dans la Ligue nationale, mais il vient en 17e place pour les points produits avec 54.

Ces chiffres sont loin des standards auxquels il nous avait habitué dans le passé.

Plus tôt cette saison, son agent Scott Boras, dont la fortune personnelle est évaluée à 100 millions $ par la revue Forbes, a déclaré que les défensives spéciales affectent davantage un frappeur gaucher comme Harper.

Une seule option

Questionné sur le sujet hier après-midi, Harper a offert une réponse toute simple.

« Ça fait partie du jeu », a-t-il commencé par dire.

« On ne peut rien contre ça. Si vous frappez la balle dans une ouverture, vous êtes retiré. Si vous frappez dans le milieu du terrain, vous êtes retiré. Le meilleur moyen de contourner la stratégie est de déposer un amorti, mais je ne suis pas payé pour faire ça.

« Si vous frappez la balle au-dessus des têtes des joueurs qui vous font face, vous avez battu le système. »

C’est simple comme bonjour.

Harper aura intérêt à le faire d’ici la fin de la saison puisqu’il sera admissible au statut de joueur autonome sans compensation. Ça pourrait signifier plusieurs millions $ en plus ou en moins sur son prochain contrat.