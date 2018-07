Passez-vous un bel été?

Quel été magnifique!

Il n’y a pas à redire, à moins d’être producteur agricole et de s’inquiéter de voir le fruit de son labeur sécher dans les champs. Souhaitons-leur d’avoir reçu une averse d’espoir, au moment où vous lirez ces lignes...

Autrement, le temps est parfait. On a suivi une belle Coupe du monde. Les festivals font leur bilan et confirment leur caractère rassembleur.

Sauf le Festival de jazz. Enfin...

Controverses

C’est indéniablement la grosse controverse de l’été, tout ce qui découle du spectacle SLAV. Ça occupe une place énorme dans l’actualité.

Pourtant, ce n’est pas si mal. En juillet 2017, on avait donné trop d’argent à Omar Khadr. Les citoyens de Saint-Apollinaire votaient contre un cimetière musulman. Des femmes voulaient bronzer les seins nus au Village Vacances Valcartier. Les gens se scandalisaient des nouvelles tenues de Céline Dion.

Bref, à chaque été ses controverses, qui viennent combler un vide. Autre constante, les questions liées au vivre-ensemble continuent de prendre de la place.

L’important dans tout ça, c’est d’éviter de s’échauffer et d’arriver à décrocher. Ne pas laisser les réseaux sociaux nous détourner du soleil, des jeux d’eau ou du dernier polar. Pensons à ceux qui n’ont pas le loisir d’en profiter ou qui attendent l’automne pour prendre une pause.

Au pays de Trump

Ce sera plus difficile cette année, toutefois, avec septembre qui sera électoral. C’est donc maintenant l’occasion pour certains de vos chroniqueurs de prendre quelques jours de vacances. Ça vous donne l’occasion de découvrir de nouvelles plumes.

Pour l’heure, c’est à mon tour de prendre une pause. Encore quelques jours de bureau, puis je vais me promener aux États-Unis. Boycottage, me dites-vous? Eh bien non! Le hasard veut que je ne visite que des endroits ayant voté contre Donald Trump.

On ne va quand même pas les punir d’avoir perdu leur élection, vous ne pensez pas?

D’accord ou pas, je vous souhaite un très bel été!