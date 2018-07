[PHOTOS] Le Méga Parc des Galeries de la Capitale se dévoile tranquillement

Le parc d’attractions intérieur des Galeries de la Capitale et ses nouvelles attractions se sont un peu plus dévoilés, mardi, l’imposant chantier ouvrant ses portes pour une dernière fois avant son ouverture officielle prévue pour les Fêtes.

Grande roue bien en vue et montagne russe longeant l’enceinte de l’édifice; les travaux vont bon train presque un an jour pour jour après le début des travaux.

Au total, 18 attractions vont occuper le parc d’attractions, dont 14 qui seront des nouveautés. Les quatre autres sont des anciens manèges qui étaient «les plus populaires», selon le directeur du parc Jean Pelletier. Ils ont été remis au goût du jour par les Ateliers du Carnaval, précise-t-il.

Le nouveau parc adoptera un nouveau look industriel. «Ça rappelle les machines à vapeur, l'imaginaire. C'est rétrofuturiste. C'est unique, on veut offrir quelque chose de nouveau», affirme M. Pelletier.

Les travaux, qui sont en marche depuis juillet 2017, représentent un investissement de 52 M$ de la part d'Oxford, propriétaire des Galeries.

La pendule

Ce nouveau manège originaire d’Italie a une capacité de 12 personnes. En plus d’osciller comme une pendule, la nacelle dans laquelle prendront place les occupants tournera sur elle-même.

Le cortex

Autre nouveauté dans ce parc, il s’agit d’un théâtre interactif en 3D. Huit personnes peuvent y entrer à la fois. C’est la compagnie québécoise Triotech qui a produit cette salle d’animation, qui sera munie de siège D-Box.

Force G

Déjà présent dans l’ancien Méga Parc, le Force G a été revampé par le Carnaval selon la nouvelle thématique du parc. L’attraction a été conçue en Italie.

Salle des machines

Il s’agit là aussi de l’une des 14 nouveautés du parc. Cette salle d’arcades comprendra plus d’une quarantaine de machines « de sports, de compétences et d’aventures ». On promet d’y intégrer les jeux les plus récents sur le marché.

Électro

Le petit train vert a aussi été revisité à la sauce industrielle. Nouveauté : la montagne russe passera maintenant à l’intérieur d’un tunnel. Un demi-million de dollars a été déboursé pour changer le système de freinage.

Télégraphe

Cette nouveauté allie tyrolienne et montagne russe, lance Jean Pelletier. Longue de 405 pieds, haute comme quatre étages et voyageant à près de 50 km/h, cette attraction est une exclusivité en Amérique du Nord. Expérience unique si elle en est une, la personne traversera la grande roue sans rayon.

Zénith

La grande roue sans rayon est une première en Amérique du Nord. Elle comprendra 24 nacelles pour une capacité de 96 personnes, soit près du double que l’ancienne. Son installation a représenté un véritable «défi d’ingénierie», selon le directeur du parc, tant pour fixer la dernière des six pièces à raz le toit que pour éviter d’abîmer la surface de la patinoire à ses pieds. Les personnes qui s’y aventureront vont voir le toit de près, alors que la nacelle le frôlera à une quinzaine de pouces près.

Patinarium

«L’ancien parc était construit autour de la patinoire. Maintenant, c’est la patinoire qui est autour du parc», élabore M. Pelletier. Avec ses 750 pieds de long, il s’agira du «plus long sentier de patinage intérieur au Canada», vante-t-il.

Carrousel

Il s’agit de l’ancien manège ayant nécessité le plus de travaux. Les Ateliers du Carnaval ont passé environ 70% de leur temps à revamper cette attraction.