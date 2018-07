Tour de l'Abitibi: Des cyclistes se trompent de chemin

VAL-D'OR | La première étape du Tour de l'Abitibi qui se déroulait mardi a donné lieu à une situation cocasse alors que des cyclistes qui menaient la course se sont trompés de chemin.

Après avoir franchi 106 kilomètres entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, les cyclistes devaient faire un critérium, soit trois tours de 3,2 kilomètres dans les rues de Val-d'Or avant de franchir la ligne d'arrivée. Or, huit cyclistes qui étaient parmi les meneurs de la course se sont trompés de chemin. Plutôt que de tourner à droite sur la 2e Avenue à leur arrivée à Val-d'Or, ils ont suivi la voiture de presse qui a tourné à gauche afin de débarquer les journalistes.

Le Tour de l'Abitibi a admis la confusion. «Ils ont été confus puisque la voiture de presse a tourné à gauche (puisque la barrière où elle devait passer était fermée), mais les autres véhicules et coureurs ont tourné à droite», a fait savoir l'organisation.

Il est cependant peu probable que cette confusion ait eu un impact sur le résultat final puisque le peloton qui suivait quelques secondes à l'arrière a rattrapé avant l'arrivée tous les cyclistes en échappée qui avaient pris le bon chemin .

Le Tour de l'Abitibi est la plus ancienne épreuve de cyclisme junior au monde. Elle en est à sa 50e édition cette année. Sept équipes nationales y ont délégué leur cycliste cette année. Il s'agit d'une course en sept étapes totalisant plus de 630 kilomètres. L'étape finale aura lieu dimanche entre Senneterre et Val-d'Or.