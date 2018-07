Toyota construira une Supra à quatre cylindres

Quelques mois après avoir confirmé son intention de ressusciter la Supra, Toyota demeure avare de commentaires sur les détails techniques de ce futur produit.

À lire aussi: Enfin, Toyota confirme le retour de la Supra

À lire aussi: L'histoire complète de la Toyota Supra

Mais voilà qu’un document du fabricant de transmissions ZF dont le magazine Road & Track a obtenu copie laisse croire que deux moteurs pourront loger sous le capot de la nouvelle Supra. Et si on se doutait déjà qu’un bloc à six cylindres s’y trouverait, on apprend qu’une version à quatre cylindres sera aussi proposée par Toyota.

Toujours selon le même document, ce petit moteur turbocompressé aura une cylindrée de 2,0 litres et développera une puissance de 261 chevaux.

Le moteur à six cylindres en ligne, pour sa part, aura une cylindrée de 3,0 litres et proposera une puissance avoisinant 335 chevaux.

Toyota GR Supra Racing Concept

Une Supra... allemande?

Icône sportive chez Toyota jusqu’au début des années 2000, la Supra aura mis près de 20 ans avant de nous revenir, mais l’attente achève enfin.

Pour développer la nouvelle voiture sport qui fera revivre ce nom que les amateurs de performance n’ont jamais oublié, Toyota s’est associée à BMW. La conception conjointe du modèle donnera donc non seulement naissance à la Supra, mais aussi à la nouvelle génération de la Z4 chez BMW.

D’ailleurs, la Z4 devrait logiquement faire appel aux deux même motorisations que la Supra lors de son arrivés sur le marché.

En attendant de les voir arriver chez les concessionnaires, faudra se contenter des photos... et des quelques informations qu’on finit par obtenir!