Ubisoft victime d'une attaque informatique

La firme de conception de jeux vidéo Ubisoft a révélé, mardi, avoir été la cible d’une attaque informatique qui empêche les joueurs de se connecter à certains jeux en ligne sur toutes ses plateformes.

«Nous sommes à surveiller des attaques par déni de service (DDoS) qui affectent les services Ubisoft, empêchant les joueurs de se connecter. Les attaques se concentrent sur nos connexions et sur la latence du serveur, que nous travaillons à atténuer. Merci de votre patience en attendant que nous puissions résoudre le problème», a fait savoir Ubisoft sur Twitter.

Plusieurs joueurs ont indiqué sur Twitter que les problèmes de connexion à certains jeux durent depuis plusieurs jours.

La firme rapportait déjà des problèmes de connectivité le 12 juillet dernier, mais ces incidents avaient été résolus.

Ubisoft a ensuite fait état de problèmes de connexion les 13, 14, et 15 juillet dernier.

Le 15 juillet, des problèmes de connexion se sont étendus à plusieurs jeux, dont Far Cry 5, For Honor, Ghost Recon Wildlands et Steep, et ce, sur plusieurs plateformes, dont PS4.

Ubisoft avait toutefois précisé que le tout avait été réglé.

Le 16 juillet, les mêmes difficultés ont recommencé en journée, mais ont finalement été réglées en soirée.

C’est mardi qu’Ubisoft a expliqué que les problèmes de connexion étaient liés à une attaque informatique.