Un autre Chavez au Mexique?

C’est l’été, place à la rigolade

Début juillet 2018, l’ancien maire de Mexico, Andrés Manuel Lopez Obrador, dit AMLO, âgé de 64 ans, et son parti récemment créé, le Mouvement de régénération national (Morena) ont remporté une nette victoire historique avec 53 % des voix, laissant ainsi des miettes aux trois autres candidats de droite qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies : « Large victoire du candidat de gauche Lopez Obrador » (Le Journal de Montréal, 2 juillet 2018). Comme AMLO est de gauche, attendez-vous mes amis à une grosse cabale qui sera menée contre lui par la bourgeoisie locale et l’establishment économique et politique occidental comme ce fut le cas pour Hugo Chavez au Venezuela, encore aujourd’hui avec Nicolas Maduro, et aussi pour Daniel Ortega au Nicaragua.

Les pays occidentaux préfèrent les putschistes et les dictateurs coopératifs de droite

Prenons l’exemple de la Colombie où règnent les inégalités, la corruption, la pauvreté endémique et la violence d’État et où il y a absolument rien là. Il ne faut pas s’en faire outre mesure avec des pacotilles comme : « Colombie. Des militaires tuent des civils qu’ils font passer pour des guérilleros » (Le Devoir, 17 juin 2009). Et il ne faut pas s’énerver avec des faits divers comme : « Colombie. 22 assassinats ciblés depuis l’arrivée au pouvoir de Santos » (Le Devoir, 29 octobre 2010). Pour vous démontrer, hors de tout doute, que tout a été pour le mieux en Colombie, Stephen Harper et son Parti conservateur, alors au pouvoir, s’étaient empressés de signer en 2008 un accord de libre-échange avec ce pays même s’il fût reconnu par l’ONU coupable d’assassinats de civils innocents : « Droits de l’homme. Le gouvernement colombien bat sa coulpe » (Le Devoir, 11 décembre 2018). Bah, ça devait être des rebelles et des révolutionnaires déguisés en innocents.

En juin 2018, quelle autre bonne nouvelle : « Présidentielle en Colombie. La droite dure (Ivan Duque) l’emporte » (Le Devoir, 18 juin 2018). Naturellement, le nouveau président de la grosse droite en Colombie s’est empressé de qualifier Nicolas Maduro de « dictateur » et de « génocidaire ». C’est drôle, mais il n’y a pas si longtemps, Nicolas Maduro était considéré comme : « Un modéré qui ne fait pas l’unanimité » (La Presse, 12 décembre 2012). Le problème de Nicolas est qu’il ne s’est pas docilement soumis aux diktats du marché local et occidental. Ça lui apprendra.

Idem pour le Honduras

En 2009, des putschistes de droite financés et appuyés par des « démocrates » de pays étrangers renversaient le gouvernement élu de Manuel Zelaya, trop porté à gauche au goût de certains, et hop, après quelques remontrances de circonstances, les occidentaux applaudissent ce changement d’orientation politique dans la gouverne de ce pays. Même que Stephen Harper a signé une entente de libre-échange avec le Honduras. 2017, des élections truffées d’irrégularités qui ont porté au pouvoir le gouvernement ultra conservateur, mais qui reçoit la bénédiction des États-Unis : « Honduras : Washington ne conteste pas le résultat » (Le Devoir, 21 décembre 2017). Des énormités se font sur une base quotidienne au Guatemala et au Brésil avec son président de droite Michel Temer, qui reçoit un gros 4 % d’appui de la population et les médias occidentaux n’en parlent pas, préférant s’attarder aux cas du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba. Pourquoi donc?

AMLO déjà comparé à Chavez et à Trump

Aussitôt élu au Mexique, monsieur Andrés Manuel Lopez Obrador commence déjà à faire l’objet de dénigrement de certains chroniqueurs, comme celui de Radio-Canada et du Devoir, François Brousseau, qui a tenu des propos forts « louangeurs » sur AMLO : « Voilà donc une tête forte et un acteur démocratique sujet à caution : il y a un peu de Hugo Chavez, mais aussi de Donald Trump dans ce personnage » (Le Devoir, 3 juillet 2018). Le jupon idéologique de monsieur Brousseau dépasse. Franchement, sur quoi de vraiment sérieux se base-t-il pour tenir de tels propos? C’est connu, ce chroniqueur a toujours dénigré des gens comme Chavez, Maduro, Ortega et Castro. La gauche, ce n’est pas sa tasse de thé.

Pas d’embargos et de critique contre le Mexique

Depuis longtemps il se passe des atrocités au Mexique et les pays occidentaux passent tout ça sous le tapis. Pour les Occidentaux, le Mexique corrompu et criminel a toujours été un allié, ce qui n’est pas le cas pour l’Iran et la Russie qui eux sont très méchants. Tiens, voulez-vous quelques exemples : « Pire taux d’homicides en 20 ans au Mexique » (Le Journal de Montréal, 22 janvier 2018). Et aussi, toujours en 2018 : « Campagne électorale. 133 hommes politiques ont été tués au Mexique » (Le Journal de Montréal, 29 juin 2018). Et une autre bonne : « Le Mexique est le pays le plus meurtrier au monde après la Syrie » (Le Journal de Montréal, 9 mai 2017). Et au Mexique, l’assassinat de journalistes est un sport national tellement que : « Violences au Mexique. Quand les journalistes portent des gilets pare-balles » (Le Devoir, 14 août 2010). Bon une dernière : « Journée internationale des droits de l’homme. Le Mexique rongé par la torture » (La Presse, 10 décembre 2015). Heille, voulez-vous ben me dire pourquoi le Canada et les autres pays occidentaux signent des traités commerciaux avec un tel pays? Pourquoi l’ONU et la Cour pénale internationale n’ont-ils pas sévi contre des politiciens criminels et corrompus à l’os au Mexique? La raison est tellement simple : ces politiciens étaient soumis et complices des affairistes nationaux et étrangers pour privatiser les biens et les services publics comme la société pétrolière étatique PEMEX qu’ils ont délestés, comme ici au Québec avec Hydro-Québec et la SAQ que des élus ont privatisé à petites doses et qui continuent inexorablement à le faire. Juste pour vous, comme ça, une bonne venant de l’ex-président des États-Unis : « Obama salue l’avènement d’un “nouveau Mexique” » (Le Devoir, 4 mai 2013). Ayoye! Un nouveau Mexique dans quel sens selon Barack Obama?

2014 : Privatisation de PEMEX

En 2014, le gouvernement de la grosse droite du Mexique a privatisé le joyau public pétrolier PEMEX qui a toujours généré au moins 20 % des revenus globaux de l’État. Payant pour qui et au bénéfice de qui ce bradage de cet instrument collectif? C’est un peu ça que Barack Obama a qualifié de « nouveau Mexique ». Le mythe de la supériorité du privé a alors été repris par le président mexicain d’alors pour justifier ce délestage. Les mêmes énormités nous ont été servies ici même au Québec lors de la privatisation de la santé publique, des garderies, des écoles, d’Hydro-Québec, des PPP, de la sous-traitance, etc. : « Une plus grande participation du privé (dans PEMEX) permettra de diminuer les coûts et les risques de l’exploration et l’exploitation du pétrole pour l’État mexicain décrit le président mexicain » (La Presse, 10 juillet 2014).

Par ici la bonne soupe pétrolière

« Mexique. BHP Billiton (groupe minier australien) remporte le gros lot des enchères pétrolières » (Le Devoir, 6 décembre 2012). Et aussi : « Mexique : Shell investira 1 milliard de dollars sur dix ans » (Le Devoir, 7 septembre 2017). Ben oui, ces philanthropes étrangers viennent au Mexique pour enrichir la population en exportant leurs propres ressources naturelles. Croyez-vous encore au père Noël? Si jamais AMLO ose remettre en question les paramètres de cette privatisation à gogo, attendez-vous à de virulentes attaques des Occidentaux et de certains de nos chroniqueurs. Ça va être laid.

Les minières canadiennes et le « free-for-all »

C’est peut-être fini pour nos minières canadiennes d’avoir toute la liberté de polluer, d’exploiter les travailleurs mexicains, de corrompre les élus du Mexique et de verser que des « pinottes » à titre de redevances avec l’arrivée au pouvoir du nouveau président mexicain Andrés Manuel Lopez Obrador. S’il agit au nom de l’intérêt général et de plusieurs Mexicains, et non à celui de l’intérêt privé, attendez-vous à un déluge de qualificatifs peu élogieux émanant des défenseurs du marché libre et de la liberté individuelle. Oui les minières canadiennes se sont payées joyeusement la traite au Mexique et dans d’autres pays en voie de développement comme elles le font d’ailleurs depuis toujours ici même au Québec : « L’ambassade (canadienne au Mexique) appuie un projet minier douteux au Mexique. Un rapport faisant état de corruption et d’assassinat rendu public aujourd’hui » (Le Presse, 6 mai 2013). Et aussi : « Des hommes tiennent une bannière où on lit : “Non à la minière tueuse de peuples. Un danger pour tous”. Ils manifestent contre une compagnie canadienne qui souhaite exploiter une mine d’or à ciel ouvert près d’un site archéologique de Xochitepec, au centre du Mexique » (Le Devoir, 17 janvier 2018). Au nom du peuple mexicain, il est à espérer qu’AMLO remplira ses promesses et tiendra son « boutte » face aux pressions des affairistes et notables mexicains ainsi que face aux investisseurs et aux pays occidentaux quitte à se faire comparer à Hugo Chavez et à Fidel Castro. En terminant, puis-je vous suggérer de lire cette intéressante opinion rédigée par des universitaires et défenseurs des droits humains et publiée dans Le Devoir du 21 octobre 2017 : « Les activités troublantes des minières canadiennes au Mexique »?