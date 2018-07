Un voyage européen qui marque un point tournant

La rencontre d’Helsinki entre Donald Trump et Vladimir Poutine a conclu hier un voyage de Trump en sol européen qui pourrait marquer un virage historique dans la politique étrangère des États-Unis.

En une semaine, le président américain a secoué les fondations de l’Alliance atlantique, il a bousculé la relation « spéciale » avec le Royaume-Uni et s’est écrasé devant le président russe à Helsinki.

On peut identifier trois grands objectifs derrière les actions et déclarations controversées de Trump, qui touchent sa vision de la place des États-Unis dans le monde, son intérêt en politique interne et son intérêt personnel.

Transformer la politique étrangère

L’internationalisme libéral est le pilier de la politique étrangère américaine et du leadership des États-Unis depuis 75 ans. Donald Trump veut y mettre fin.

Dans le domaine de la sécurité, les États-Unis ont toujours garanti leur appui inconditionnel aux membres de leur principale alliance, L’OTAN, au nom de valeurs communes. En commerce, ils ont cherché à prêcher par l’exemple en gardant leur marché relativement ouvert et en privilégiant le multilatéralisme.

Dans la vision internationale de Trump, ce sont les rapports de force qui comptent et on peut se passer d’institutions comme l’OTAN et l’Union européenne.

À Bruxelles, il a signalé qu’il perçoit l’OTAN comme un racket de protection qu’il entend mener à coups de menaces et d’intimidation. Au Royaume-Uni, il a pressé les Britanniques de larguer l’Union européenne, qu’il voit d’ailleurs comme un ennemi.

À tout cela s’ajoute l’étrange obsession de Donald Trump pour la Russie et Vladimir Poutine.

Pourquoi gratifier le leader autoritaire d’un géant militaire qui est aussi un nain économique d’une rencontre d’égal à égal ? Pourquoi Trump veut-il repartir à neuf avec la Russie en oubliant l’annexion de la Crimée, l’appui au régime syrien d’Assad et l’ingérence dans l’élection de 2016 ? C’est peut-être lié à ses deux autres objectifs.

Consolider la base

L’autre pilier de la vision du monde de Donald Trump est le nationalisme identitaire qui lui a permis de redéfinir la base du Parti républicain.

À Londres, il a confronté Theresa May sur l’immigration et il partage cette vision d’un nationalisme identitaire avec Poutine. En Europe, il a saisi toutes les occasions de légitimer sa vision de la nation.

L’intérêt de Trump

Pendant ce voyage, comme d’habitude, Trump défendait d’abord son propre intérêt.

Passons sur la publicité gratuite à son club de golf écossais. À Helsinki, son instinct de survie était à l’œuvre alors qu’il s’acharnait contre l’enquête du procureur Mueller et refusait de confronter Poutine sur l’ingérence russe en 2016.

Est-ce par intérêt personnel que Trump est si complaisant avec la Russie ? Est-ce parce que Poutine possède des informations compromettantes à son sujet ou parce que sa fortune dépend de prêts russes pour se maintenir à flot ? Son attitude à Helsinki n’a pas donné beaucoup de raisons d’en douter.

Trump s’est aussi efforcé de masquer les liens possibles entre sa campagne et les agents de Poutine et pour colporter des théories rocambolesques qui jettent le ramènent la balle dans le camp démocrate. Ces efforts commencent à alimenter les soupçons qui pèsent sur lui.

Le problème pour Trump est que ceux dont dépend sa survie politique, les sénateurs républicains, ont jugé sa performance à Helsinki pitoyable et s’opposent catégoriquement à sa vision de la politique étrangère américaine.

Est-ce que ce voyage européen de Donald Trump marquera la fin de la complaisance des républicains envers la «trumpisation» de leur parti ? C’est de la réponse à cette question que dépendra le succès de Trump pour changer son pays et le monde, mais surtout pour sauver sa peau.