Une enquête démontre l'évolution de la pauvreté au Canada

La pauvreté au pays va bien au-delà des soupes populaires et des banques alimentaires selon une nouvelle enquête d’Angus Reid qui divise les Canadiens en quatre grandes catégories.

Pour mener son analyse, la firme de sondage a divisé les Canadiens entre ceux qui vivent péniblement, ceux qui peinent à boucler leur budget, ceux qui sont récemment devenus à l'aise financièrement et les personnes qui n'ont jamais de problèmes financiers.

Capture d'écran

«On ne parle pas beaucoup du stress financier, mais c'est un des stress les plus importants et ça a un impact sur toutes les sphères de la vie. Quand on rencontre les gens, on sait. Quand on a des difficultés financières, on n'est plus disponible pour nos enfants, on n'est plus disponible pour le travail», a relaté Isabelle Thibeault, conseillère de l'Association coopérative d'économie familiale du sud-ouest de Montréal.

Les difficultés financières s'expriment de plusieurs façons, que ce soit en empêchant les gens d'aller au cinéma, d'acheter de la nourriture de qualité ou de se payer des soins dentaires.

«C'est excessivement cher les soins dentaires. Pour un rendez-vous pour un examen, c'est 200 $, et tu n'as rien de fait», a poursuivi Mme Thibeault.

Capture d'écran

Les plus pauvres ont carrément besoin d'aide alimentaire. Pas moins d'une personne sur quatre a dû emprunter pour subvenir à leurs besoins essentiels.

«Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as pas d'épargne, quand tu n'as pas de marge de manœuvre? Chaque pépin va sur le crédit. C'est un peu comme ça qu'on nous vend le crédit», s'est désolé Mme Thibeault.

Les revenus augmentent plus vite chez les plus riches que dans la tranche des plus pauvres. Mais, quel que soit le revenu, la majorité des répondants croient que leurs enfants auront une moins bonne situation financière qu'eux.

L'enquête d'Angus Reid fait aussi ressortir des particularités régionales. Au Québec, par exemple, pas moins de 40 % des gens disent que c'est plus difficile aujourd'hui de maintenir un niveau de vie de classe moyenne.