Une fête sans surprise

Pour fêter son 10e anniversaire, l’équipe de Zoofest s’est payé un party sous forme de deux galas animés mardi par Sam Breton. Le premier spectacle, sans grande surprise, a principalement été une enfilade de numéros de stand-up livrés par certains des humoristes de la relève les plus en vue, dont Jay Du Temple, Mehdi Bousaidan et Rosalie Vaillancourt. Une soirée que l’on aurait aimée plus festive et décadente, à l’image du festival qui nous divertit depuis déjà une décennie.

Manque de concision pour Sam Breton

Les deux galas prévus mardi devaient chacun avoir une durée d’environ 90 minutes. Avec 13 invités à présenter pour le premier spectacle, l’animateur Sam Breton n’avait pas beaucoup de temps à perdre. Malheureusement, le jeune comique débordait un peu trop d’enthousiasme et son numéro d’introduction a duré pas moins de 25 minutes. Résultat, le premier gala a terminé... à 21 h 45, soit l’heure à laquelle le second devait commencer !

Les deux magiciens volent le show

Après quelques invités qui nous ont servi les mêmes numéros vus au Grand Montréal comédie fest quelques jours plus tôt, le gala a pris une direction différente, et intéressante, avec le passage de Vincent C. Le magicien-humoriste a établi une excellente complicité avec le public. Et plus loin, le duo des Pics-Bois s’est avéré encore une fois drôlement vulgaire avec le personnage du magicien pervers qui nous a fait éclater de rire.

Proposition peu éclatée

Pour une soirée d’anniversaire, on s’attendait à plus de délire de la part de Zoofest. Mais non, le festival a proposé sensiblement le même genre de soirée que l’on peut déjà voir dans les autres festivals d’humour. Mis à part l’introduction très réussie avec la dame âgée et le gâteau de fête, on a malheureusement assez peu senti le dixième anniversaire durant le gala. Pourquoi ne pas avoir demandé à des humoristes connus, qui sont passés par Zoofest, de faire une petite vidéo de « bonne fête »?

LE VERDICT

En dix ans, Zoofest a présenté des centaines de spectacles aux horizons diversifiés, se promenant dans l’humour, le théâtre et la musique. Pour son gala d’anniversaire, le festival a toutefois bêtement fait ce que les autres événements d’humour font : du stand-up. L’occasion était pourtant belle de célébrer son dixième anniversaire de façon juvénile et éclatée.

Blagues en vrac

« Je suis la pire sportive. Tu me demandes de “goaler” au tennis, je vais juste faire des dalots. »

– Rosalie Vaillancourt

« Les gens qui confondent un oiseau avec Superman sont les mêmes qui confondaient du resto avec Delissio. »

– Yannick De Martino

« Les gens qui prennent les étiquettes de vin en photo, ils se font-tu des soirées diaporama ? »

– Martin Perizzolo