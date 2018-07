Végé viandeux

Depuis ma naissance, je suis un carnivore. J’ai suis né dans les années 80 au Saguenay Lac St-Jean. Disons que la population de végétariens dans ce secteur à cette époque était constituée pratiquement exclusivement de chevreuils et de marmottes.

J’ai donc été élevé avec de la viande à chaque repas (ou presque); spaghetti à la viande au dîner, poitrine de poulet au souper. Des œufs et parfois du bacon au déjeuner, pour collation pourquoi pas un petit burger (j’exagère, mais vous comprenez mon point).

Il est donc facile de comprendre que mon ouverture d’esprit vis-à-vis les options végétales à la viande étaient plutôt inexistante. Le tofu, ça goûte le styromousse, les pois chiches c’est pâteux, le tempeh... je n’ai aucune espèce d’idée de ce que c’est!

Autour de moi, de plus en plus de gens s’adonnaient au végétarisme, et même au végétalisme. Si un produit avait un quelconque lien avec un animal, il n’était pas bienvenu chez eux. J’ai passé des soirées avec un stress intense, de peur que quelqu’un ne se rende compte que ma ceinture était en cuir (j’exagère encore... mais pas tant que ça!)

De plus en plus, l’idée d’essayer les options végé me trottait dans la tête. Mais je n’aimais pas la propagande qui était faite par plusieurs des disciples de ce mode de vie. Me faire sentir mal d’aimer manger de la viande. Me faire porter sur mes petites épaules tous les problèmes de la terre autour du fait que j’apprécie un bon burger, à l’occasion. La meilleure façon de ne pas me faire faire quelque chose, c’est de jouer sur la culpabilité.

Je me suis ensuite rendu compte que du côté de mon propre clan, les viandeux, il y avait aussi ce genre de propagande. Rire de ceux qui ne mangent pas de viande. Dire qu’ils sont des gens faibles, sans énergie. Des utopistes marxistes gauchistes qui ne font que du yoga et de la méditation.

Donc les deux camps ont des lacunes dans leurs valeurs et leur marketing. C’est peut-être parce que la vérité, du moins ma vérité, se situe entre les deux. Peut-être que je peux faire plus de place dans mon assiette aux feuillages et substituts. Je peux même apprécier le tout et ne pas le prendre comme si c’était une pénitence que je m’infligeais. Je dois l’admettre, oui, un burger végé ça peut être délicieux.

Je peux faire tout ça tout en continuant de cuisiner une bonne pièce de viande que j’ai achetée chez mon boucher qui ne tient en boutique que de la viande bio et locale. Être carnivore ne veut pas dire être sadique et être végé ne veut pas dire être décevant. C’est facile de se perdre dans les pour et les contre, mais j’ai décidé de ne pas choisir de camp. Mon assiette sera remplie de ce que j’ai envie de manger, et de ce que j’ai envie d’être.

Je suis un végé viandeux.