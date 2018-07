Voiture surchauffée sous le soleil: le petit poisson sauve-bébé

Un organisme en Israël appelé Yad Sarah (qui signifie «Main de Sarah») distribue gratuitement un gadget sauve-bébé en forme de petit poisson pour alerter le parent qui laisse par mégarde son enfant dans l’auto sous le soleil. À quand une telle initiative au Québec ?

Jadis le siège du bébé s’installait souvent en avant à la droite du conducteur. La généralisation des sacs gonflables a repoussé les enfants sur la banquette arrière. Pour ménager le cou fragile, les sièges pour nourrisson ont aussi tourné le dos au conducteur. Ces mesures de sécurité ont eu un effet pervers : l’enfant dans son siège devient moins perceptible.

Voilà ce qui ressort du classique reportage intitulé Distraction fatale publié dans le Washington Post en 2009. Récipiendaire du prix Pulitzer, cet article révélait la choquante régularité du phénomène de la mort par hyperthermie d’enfants laissés dans l’habitacle. De telles morts surviennent en moyenne 37 fois par an aux États-Unis, selon l’organisme Kids and Cars. L’an dernier : 43 fois. Depuis vingt ans : 767 fois. À Montréal, un bébé de six mois est mort ainsi, le mois dernier.

Bogue de la conscience

Selon les scientifiques qui étudient la question, il n’existe aucun profil type du parent qui «oubli» son enfant dans l’auto. Homme, femme, riche, pauvre, éduqué, illettré, désorganisé, discipliné, etc. Ça peut arriver quiconque. Ce n’est pas tant un «oubli» qu’un «bogue» de la conscience, une illusion que l’enfant est déjà ailleurs : c’est lorsque le parent est absolument convaincu que son enfant est en sécurité que sa vigilance s’endort. Je pense l’avoir porté à la garderie, comme d’habitude...

Les coroners recommandent depuis longtemps (bizarrement sans qu’on les écoute) des dispositifs d’alarme obligatoires pour éviter la catastrophe du bébé oublié dans l’auto sous le soleil. Combien de fois laissera-t-on ce scénario se répéter avant de réagir ?

Tesla et petit poisson

Depuis deux ans les voitures Tesla sont programmées pour activer la ventilation, au besoin la climatisation, si un enfant ou un animal reste dans un habitacle dont la température grimpe. Bravo.

En attendant que l’inclusion d’un détecteur de vie dans l’habitacle devienne la norme, il y a des solution temporaires comme le «petit poisson» bleu distribué par Yad Sarah. Ce dernier s’attache au vêtement du bébé. Une alarme fixée au porte-clefs du parent se déclenche en cas d’éloignement d’une dizaine de mètres. Cette distribution gratuite du petit poisson bleu sauvera-t-elle des vies en Israël? Trop tôt pour le dire. Certainement, ça ne peut pas nuire. Une bonne idée pour le Québec ?

P.-S. : Merci à la journaliste Valérie Cudkowicz du blogue Jérusalem Futée (jerusalemfutee.com) pour la découverte de ce programme inspirant.