MICHAUD, Nicole



À Laval, le 14 juillet 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée Madame Nicole Michaud, une femme incroyablement forte, qui aura tenu tête à la maladie jusqu'à la toute fin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Élaine (James), Camille (Cedrik), Laurianne (Alex) et ses petites filles adorées, Amelia et Eva.Elle laisse aussi ses soeurs, Manon (Denis), Ginette (Madeleine), Lise (Wayne) et Catherine (Daniel), le père de ses enfants, Bernard Pitre ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le vendredi 20 juillet 2018 de 13h à 17h et de 18h à 20h. Une célébration suivra à 20h au même endroit.Au lieu des fleurs, des dons à la Société de l'Autisme de Laval et/ou Dans la rue seraient appréciés.