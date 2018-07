10 attractions vraiment bizarres à visiter aux États-Unis

En collaboration avec

L’été, tout le monde cherche des raisons pour partir en vacances. Faut dire que l’absence de neige sur les routes facilite les roadtrips!

La prochaine fois que tu iras aux États-Unis, profites-en pour visiter une de ces dix attractions vraiment weird. Est-ce qu’elles en valent le détour? Difficile à dire. Est-ce qu’elles vont te faire des bons souvenirs? Oui.

1. UFO Watchtower – Colorado

Cet endroit est à la fois un terrain de camping, un magasin de souvenirs 100% extraterrestres et une tour d’observation d’objets volants non-identifiés. Le vrai attrait? La vue du désert qui est vraiment « su-a-coche ».

2502 County Road 61, Crestone, Colorado

2. Clown Motel – Nevada

Cet étrange motel situé dans la petite ville sans histoire de Tonopah, Nevada, a de quoi donner la frousse à tous ses visiteurs. Plus de 600 figurines, poupées et illustrations de clowns ornent les murs des chambres, de la réception et du revêtement extérieur du bâtiment. Ah, et pourquoi pas: le Clown Motel est situé juste à côté d’un cimetière!

521 N Main Street, Tonopah, Nevada

3. The Thing – Arizona

Si tu parcours la route de l’Arizona jusqu’au Texas, tu croiseras d’immenses pancartes jaunes qui demandent « What is it? The Thing? ». Il se trouve que la chose en question est cachée dans un bâtiment en plein milieu du désert. Et pour la modique somme d’un dollar, on peut percer le mystère.

2631 North Johnson Road, Dragoon, Arizona

4. The World’s Only Corn Palace – South Dakota

Ce bâtiment multi-usage est entièrement recouvert d’épis de maïs séchés. Plusieurs festivals, spectacles et expositions y ont lieu chaque année – impossible de s’y ennuyer! Même notre boy Barack Obama est allé y faire un tour.

604 North Main Street, Mitchell, South Dakota

5. Toilet Seat Museum – Texas

C’est un artiste de 97 printemps, le célèbre Barney, qui a ouvert ce musée dans son garage au Texas. Chaque siège de toilette accroché au mur a été peint à la main par le propriétaire. C’est l’occasion rêvée de rencontrer ton premier « toilet seat artist »!

239 Abiso Avenue, Alamo Heights, Texas

6. World’s Largest Pistachio – Nouveau-Mexique

Érigée en 2008 pour appâter les touristes dans les fermes de pistache avoisinantes, cette noix géante attire surtout les touristes en quête de photos stupides. Fun fact : la grosse noix fait 9 mètres de haut, soit l’équivalent de quatre joueurs de basket et demi.

7320 US Hwy 54-70, Alamogordo, Nouveau-Mexique

7. Official Center of the World – Californie

Un ancien parachutiste français et sa femme ont trouvé le centre du monde, et apparemment, ben c’est en Californie. Depuis sa création en 1986, le complexe du Official Center of the World s’est doté d’une église, d’un escalier qui ne mène nulle part et de plusieurs pyramides en granit. Wow.

1 Center of the World Plaza, Felicity, Californie

8. Ben & Jerry’s Flavor Graveyard – Vermont

Chaque fois qu’une saveur de crème glacée de chez Ben & Jerry’s est retirée du marché, elle se retrouve ici. On s’étonne devant des mauvaises idées comme « Wavy Gravy » et « Turtle Soup »... et on se désole que « Crème Brûlée » n’existe plus!

1281 Waterbury Stowe Road, Waterbury, Vermont

9. Salvation Mountain – Californie

La Salvation Mountain est une installation artistique qui donne des hallucinations aux touristes du désert de la Californie. L’esthétique aux accents de trip d’acide de la montagne est ponctuée de versets bibliques noyés dans la peinture multicolore. Attention : la Salvation Mountain aussi un haut lieu de pèlerinage des Instagrammeurs assoiffés de likes. Joins-toi à eux sans stress!

Beal Road, Slab City, Californie

10. Home of the White Squirrels – Illinois

Depuis 1902, les écureuils albinos peuplent la ville de Olney, Illinois. Et comme ce sont des bêtes très fragiles, les citoyens déploient des efforts monstres pour les protéger. Le vrai défi d’une visite dans la ville? Voir un écureuil qui n’est pas sur une pancarte.

Olney, Illinois

