GOBEIL, née CHENAIL, Rita



De St-Clotilde, le 13 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Rita Chenail, épouse de M. Gilles Gobeil.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Mario (Ninon), Brigitte (Érick), Stéphane, Sonia-Maya (Marie-Ève), ses petits-enfants Fanny (Mario), Jonathan, Vincent (Mathieu) et Anabelle, ses arrière-petits-enfants Aliya, Shawn, Hailey et Kyle, ses soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Clotilde (2416 ch. de l'Église, J0L 1W0), le samedi 21 juillet 2018, dès 10h, suivi des funérailles à 11h.En remplacement de fleurs, le don d'un toutou pour les enfants malades serait apprécié. Un panier sera disponible à l'église pour y déposer votre toutou.