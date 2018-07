PICHÉ, Lucie née Lalonde



À Fabreville, le 7 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Lucie Lalonde, épouse de feu M. Percy Piché.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Monique), Manon (Benoit), Bruno, ses petits-enfants: Stéphanie, Sabrina, Francis, Zoé, Justine, Mégane, ses arrière-petits-enfants: Tommy, Océane, Shawn et Madysson, son frère Michel (Francine) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 20 juillet de 11h à 17h et de 19h à 21h, au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL(450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur.