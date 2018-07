SPEARS, Michael



À Montréal, le 15 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, suite à un long et extrêmement courageux combat contre le cancer, est décédé Michael Spears, conjoint d'Audrey Baldo.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Patrick (Marie-Josée), sa petite-fille Félicia, sa soeur Doreen, les enfants de sa conjointe Lynn (Jeff), Lori (Tony), feus Vince/Yogi (Debbie) ainsi que leurs enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances vendredi le 20 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h au complexe funéraire Urgel Bourgie Lasalle, au 1275 av. Dollard, LaSalle, H8N 2J1.Les funérailles auront lieu le samedi 21 juillet à 11h00 en l'église Saint-Gabriel, 2157 rue Centre, Pointe-St-Charles.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital général juif ainsi que le personnel en soins palliatifs du CLSC de ville Lasalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la McGill Head and Neck Cancer Research Fund ou à l'église Saint-Gabriel serait apprécié.