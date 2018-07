FILLION, Yvette



Viennent de céder son incroyable vitalité, sa profonde sensibilité, son souffle créateur…De bienveillants éclats de la beauté qui l'habitait, comme ses maternités de pierre, de céramique ou d'acajou, ses bouddhas ou ses oies, persistent toutefois et ne cessent de nous émouvoir.Préoccupée par l'environnement, la dignité humaine, la justice sociale ainsi que par toute forme de vie, Yvette Fillion a défendu plusieurs causes, malgré sa timidité et sa grande discrétion. Sans relâche, elle fut en faveur de la Terre et de la paix.Avec une infinie tendresse, ses enfants - Louise, François et Michelle Hébert - ainsi que ses petites-filles Chloé et Maude accueilleront parents, amis et collègues le lundi 23 juillet à 11 heures, à l'occasion de ses funérailles en l'église de la Visitation (1847, boul. Gouin Est, Montréal). Indéniablement, les y accompagnera le souvenir de leur soeur Sylvie et de Léon Hébert, leur père.Plutôt que des fleurs sont suggérés des dons à Équiterre, au Baluchon Alzheimer, à la Fondation David Suzuki ou à toute autre cause vous tenant à coeur.