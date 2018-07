GAYDOS TOUTANT, Huguette



De Bois-des-Filion, le 10 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Toutant, épouse de feu M. Jean Gaydos.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Denis Allard) et Jean-Michel, ses petits-enfants, Marie-Christine et Jean-Nicolas Allard, sa soeur Madeleine Toutant, sa belle-soeur Thérèse Méthot, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:418, CURÉ LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8vendredi, le 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h. Samedi, le 21 juillet, le salon ouvrira de 9h à 9h30 et les funérailles seront célébrées en l'église St-Sulpice, 1095, rue Notre-Dame, St-Sulpice, Qc, J5W 3W2, à 10h30 suivies de l'inhumation au cimetière du même nom.