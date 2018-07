5 endroits où acheter du vin «qui a de l'allure» pendant la grève de la SAQ

La SAQ est en grève. C’est la panique générale. Où peut-on se procurer du vin «qui a de l’allure» pendant la prochaine semaine? Pas question de boire du vin de dép...

Respirez par le nez, l’équipe de Silo 57 a déniché 5 endroits où vous pourrez vous procurer du vin.

1. Le Cul Sec

Ce charmant petit resto, qui est la propriété du chef Martin Juneau, vous offre la possibilité de ramener chez vous de bonnes bouteilles (d’importation privée en plus!) à la condition de manger un repas dans l’établissement (ou de le prendre pour emporter). Pas pire deal!

29 rue Beaubien Est

2. Boucherie Lawrence

En plus de vendre des sandwichs décadents et des pièces de viande savoureuses, la boucherie Lawrence a un comptoir de produits locaux. On y retrouve des cornichons en pot, des marinades, des confitures et... des vins québécois!

5237 boul. Saint-Laurent

3. Le comptoir Sainte-Cécile

Resto de quartier, épicerie, traiteur... Le comptoir Sainte-Cécile peut réaliser tous vos rêves les plus fous (ou presque)! Vous pourrez vous procurer des produits locaux et savoureux, et même acheter des bouteilles de vin du Québec.

232 rue Castelneau Est

4. Les Cavistes

Tout comme le restaurant Cul Sec, le restaurant Les Cavistes vous propose de repartir chez vous avec une bouteille de vin. Faire un arrêt dans ce charmant bar à vin de Ahuntsic est aussi une excuse pour savourer des huîtres en 5 à 7! On dit ça comme ça!

196 rue Fleury Ouest

5. Dans un vignoble

Pas de SAQ? Pas de problème! Organisez donc un road trip surprise avec vos amis vers n’importe quel vignoble québécois. Vous pourrez y prendre des photos magnifiques, faire une dégustation et repartir avec quelques bouteilles!

