MARCIL, Germain



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 11 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Germain Marcil, époux de Mme Ginette Longtin.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils Éric (Lilyane) et Pascal, sa petite-fille Lyvia, ses frères Claude, Robert et René, sa soeur Louise, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450-699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 21 juillet 2018 de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 16h30.Au lieu de fleur, un don pour la Société de leucémie et lymphomes du Canada serait apprécié.