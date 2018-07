BENNY, Évangéline (née Hétu)



Au CHRDL, le 6 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Évangéline Hétu, épouse de feu Fernand Benny.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacinthe, Rémi (Lucie Marois) et Martin (Christiane Bellerive), ses petits-enfants, Jean-Philippe (Annie), Claudia (Mathieu) et leur père Serge Toupin; Jessica et Maude (Xavier); Mélanie (David), Kevin (Kim), Dave (Vicky) et leur mère Jackie Chauvette; ses arrière-petites-filles: Coralie, Delphine et Maïka, son ami de longue date Roger Beauchemin et sa famille; ses frères, sa soeur, son beau-frère et ses belles-soeurs, ses quatre filleuls: Bruno Benny, Marc Aubin, Sacha et Simon Hétu, plusieurs autres parents et amis.Un grand merci est adressé au personnel du C.H.R.D.L. pour les bons soins prodigués.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Baillairgé, 999, rue du Conseil, Sherbrooke, Qc, J1E 2J8 ou la Fondation du C.H.R.D.L., 1000, boul. Ste-Anne, St-Charles-Borromée, Qc, J6E 6J2.La famille vous accueillera le jeudi 19 juillet 2018, de 14 à 16 heures, à la:RICHARD ET PHILIBERT1350, RUE STE-MARGUERITETROIS-RIVIÈRESoù une de la célébration de la Parole aura lieu à 16 heures en la chapelle du complexe et la famille vous accueillera le vendredi 20 juillet 2018 dès 11 heures à la:EUGÈNE MALO INC.1030, RUE PRINCIPALE, STE-MÉLANIEFunérailles le vendredi 20 juillet 2018 à 14h30 en l'église paroissiale Ste-Mélanie. Inhumation au Cimetière de Ste-Mélanie.