CARDINAL, Julienne



À Salaberry-de-Valleyfield, le 12 juillet 2018, à l’âge de 93 ans, est décédée Madame Julienne Cardinal, épouse de feu André Proulx.Elle laisse dans le deuil son frère Robert, ses nièces Manon, Marie-Claire, Nicole et Anne-Marie, son neveux Yvon et leur conjoint(e)s ainsi que plusieurs parents et amis. Tous ses grands amis de la résidence du Félix.Les funérailles auront lieu le samedi 21 juillet à 10h30 à l'église de Ste-Anne-De-Bellevue, 1 rue de l'Église, Ste-Anne-De-Bellevue, Qc, H9X 1W4.La famille tient à remercier le personnel de la résidence du Félix pour leur soutien et les bons soins prodigués.