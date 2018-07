GREFFE, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Pauline Greffe, survenu à Montréal, au mois de juillet 2018, à l'âge de 75 ans. Elle était la fille de feu M. Emmanuel Greffe et de feu Mme Andrée Berthiaume ainsi que la mère de feu Jocelyn et la soeur de feu Cécile.Elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Sylvain, Robert (Thérèse Gagnon), son petit-fils Albert, ses frères Jean, Gérard et Serge, ses soeurs Francine, Lise, Dolorès et Madeleine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que des proches parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 21 juillet 2018 de 13h à 17h. Les funérailles auront lieu le samedi suivant, soit le 28 juillet à 11h, en l'église Sainte-Claire (8615 rue Sainte-Claire, Montréal), suivies de l'inhumation des cendres à 13h30 au cimetière Repos Saint-François d'Assise (6893, rue Sherbrooke E., Montréal).