REQUENA, Antonio



De Laval, le 15 juillet 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Antonio Requena, époux de Mme Danielle Wahli.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Dolores Requena, ses enfants Karine (Billy), Francis (Kathy) et Frédéric (Jessica), ses petits-enfants Laurianne, Samuel et Branden, son frère Jose-Luis et sa soeur Dolores, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00 au :418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈREUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16:00 au salon pour célébrer sa vie et rendre hommage à ses valeurs familiales.