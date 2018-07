FOREST, Pierre



Entouré des siens, le 15 juillet 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Pierre Forest, époux de Mignonne Boisvert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Liliane (Sylvain) et Gabriel Forest; Mario (Dominique), Manon (Réjean) et Guy Harvey, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, son frère Jean (Pierrette) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses dernières volontés, le tout s'est déroulé dans l'intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Maxime-Letendre de la Cité de la Santé.(450) 473-5934