ST-JACQUES LALANDE, Cécile



Au C.I.S.S.S. des Laurentides à Lachute, le 14 juillet 2018, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Cécile Lalande, épouse de feu Pierre-André St-Jacques.Elle laisse dans le deuil ses enfants Suzanne (feu Jean-Yves), Marie-Andrée (Marcel), Marcelle (André), Danielle, Alain (Margot), Jocelyne (Gilles), Robert (Suzanne), ses 16 petits-enfants, ses 12 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le samedi 21 juillet 2018 à 14h au:Ouverture du salon samedi à compter de 11h.Des dons à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil de Lachute seraient appréciés.