FORCIER, André



Le 15 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. André Forcier, de Brossard, époux depuis 64 ans de Mme Marielle Boucher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Manon), Hélène, Richard et Madeleine (Gualter), ses petits-enfants Marie-France, Mathieu, Jimmy et Chloé, ses arrière-petits-fils River et Forest, sa belle-soeur Denise (feu Guy Boucher), ses beaux-frères Bernard Boucher p.m.é missionnaire au Honduras, André Boucher (Lorraine) et Ben Ali (feu Madeleine Boucher) ainsi que ses neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet 2018 de 13h à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole au salon:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Société des Missions-Étrangères à l'attention du Père Bernard Boucher serait apprécié. https://www.smelaval.org/fr/