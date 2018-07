MIRON, Claude



Entouré des siens, le 2 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé Claude Miron, époux de feu Des Neiges Laberge.Il laisse dans le deuil ses quatre filles: Chantal (feu Jean-Claude), France (Claude), Johane (Luc) et Manon, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 21 juillet à 13h30 en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption, 1015, boul. Curé-Labelle, Blainville. La famille recevra les condoléances dès 12h30 en l'église même.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Jérôme.(450) 473-5934