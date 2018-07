Accusations d'agression et d'exploitation sexuelle: l'ex-journaliste Michel Venne plaide non coupable

L’ex-journaliste et directeur de l’Institut du Nouveau Monde (INM) Michel Venne a plaidé non coupable mercredi aux accusations d’agression et d’exploitation sexuelle qui pèsent contre lui.

M. Venne n'était pas présent pour sa comparution, qui s'est tenue de façon brève devant le juge René de la Sablonnière, au palais de justice de Québec. L’accusé était représenté par son avocate, Me Lida Sara Nouraie, qui avait fait la route depuis Montréal.

L’ex-journaliste est accusé d’avoir agressé sexuellement une adolescente de 17 ans et d’avoir «touché une partie du corps» de cette même présumée victime, «vis-à-vis de laquelle il était en situation d’autorité ou de confiance». Selon l’acte de dénonciation, les faits reprochés se seraient déroulés entre le 1er juillet et le 31 aout 2008, à Québec.

Michel Venne a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité. Le dossier a été fixé au 11 septembre pour la suite des procédures. L’accusé n’aura pas à être présent pour cette étape.

À la demande du procureur de la Couronne au dossier, Me Michel Bérubé, le juge de la Sablonnière a rendu une ordonnance interdisant d’identifier la plaignante dans cette affaire.

#MoiAussi

Dans la foulée du mouvement #MoiAussi l’automne dernier, Michel Venne avait été ciblé par des allégations d’inconduites sexuelles. En octobre, le fondateur de l’INM niait ces affirmations et annonçait du coup la suspension de certaines collaborations professionnelles.

Visé par un mandat d’arrestation, le 31 mai dernier, Michel Venne avait été arrêté puis relâché le jour même, sous diverses conditions.