Anne-Marie Losique remporte son pari

Anne-Marie Losique en humoriste d’un soir ? On ne savait pas quoi penser de l’idée du Zoofest. Mais quelques minutes ont suffi pour que nous tombions sous le charme de la femme derrière le personnage, une femme vulnérable, mais surtout attachante et franchement drôle.

L’exercice aurait donc pu être pénible, tant pour la principale intéressée que pour son public. Mais on a pris un malin plaisir à découvrir qui se cache derrière le personnage au fil de confidences, mais aussi de gags efficaces, voire hilarants. D’ailleurs, à ce chapitre, Anne-Marie Losique doit une fière chandelle à ses auteurs Marc-Antoine Fortier et Odrée Rousseau.

Dès qu’elle a pris ses aises sur scène, Anne-Marie Losique en a dévoilé (au sens figuré, bien sûr) plus en une heure que durant toutes les entrevues qu’elle a données en carrière. De ses origines familiales à son enfance parfois moins facile, en passant par son succès dans les coulisses de l’industrie de l’érotisme, tout y est passé.

Sa carrière télévisuelle a été soulignée à double trait avec des extraits de Box-Office et de Au lit avec Anne-Marie, tandis que sa (brève) carrière de chanteuse a aussi eu droit à son propre segment (très réussi) où Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques est venu réciter de manière dramatique les paroles de Tu veux ou tu veux pas.

Ce qui ressort du spectacle Les dessous d’Anne-Marie ? Son personnage, elle l’assume pleinement. Et c’est probablement pour cette raison qu’elle parvient à en rire de bon cœur comme elle l’a fait jeudi soir.

Le meilleur et le pire

Parmi nos moments préférés du spectacle, soulignons la participation via vidéo de Bruno Blanchet qui nous a fait hurler de rire avec sa célèbre imitation d’Anne-Marie Losique. Le moment qu’on a moins aimé ? L’arrivée de Carolane, célèbre grâce à l’émission Barmaids. En tentant de voler la vedette, tant en mi-parcours qu’en fin de soirée, elle nous a surtout rendus mal à l’aise.

Finalement, on peut affirmer hors de tout doute qu’Anne-Marie Losique a remporté son pari. Et elle n’aura peut-être plus besoin de se cacher derrière son personnage. Car après une heure sans son masque, le public lui a réservé jeudi soir une ovation debout sincère, mais surtout pleinement méritée.