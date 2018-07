Bonne fête, Zoofest !

Quand je me promène dans les colloques scientifiques et que je présente un rapide portrait de la vitalité de l’industrie de l’humour au Québec, j’obtiens généralement deux types de réactions : incrédulité et étonnement.

Le nombre de festivals d’humour qui se tiennent chez nous, année après année, est souvent le clou dans le cercueil des incrédules.

Dans un sens, il ne faut pas tant s’en surprendre : les Québécois sont parmi les champions mondiaux du nombre de festivals par année par personne, toutes thématiques confondues. Ainsi, qu’il s’y glisse moins d’une dizaine de festivals d’humour, il n’y a pas de quoi fouetter un chat, statistiquement parlant.

N’empêche, malgré le grand nombre de festivals d’humour qui s’offrent à nous de part et d’autre de la province, rares sont les festivals qui résistent à l’érosion du temps.

Et cet été, le Zoofest devient le quatrième à passer le cap des dix années d’existence. C’est loin d’être un simple fait divers dans l’histoire des festivals d’humour québécois. En fait, c’est un réel exploit.

Pourquoi le Zoofest a-t-il sa place dans le paysage humoristique ?

Lors de ma recherche doctorale, en 2012, j’avais rencontré des artisans du festival. Pour eux, le Zoofest est né du désir d’offrir un produit mieux collé aux réalités du public des 18-34 ans. Appartenant eux-mêmes à cette tranche d’âge, l’un d’eux avait noté qu’à plusieurs spectacles auxquels il assistait, il ne riait pas, alors que « tout le public était ravi ».

Selon l’un de mes répondants, Zoofest « prend le parti inverse des autres festivals, des autres salles de spectacles » en présentant « des artistes qui sont peu ou pas connus pour les révéler... aux Montréalais, aux touristes, aux excursionnistes, puis principalement, leur offrir une plate-forme dans les médias de masse », afin de « favoriser leur carrière, les lancer, donc agir à titre de tremplin ».

Le désir de l’un de ses fondateurs était que les Montréalais s’approprient Zoofest et en deviennent ses ambassadeurs, afin qu’ils contribuent directement à attirer les touristes de l’humour et, éventuellement, faire de l’événement « le South by Southwest de la découverte » humoristique.

Le modèle artistique du festival est basé sur des représentations de 60 minutes qui s’échelonnent entre 17h00 et 23h59 dans plusieurs salles à la fois. Le festivalier peut donc facilement assister à trois représentations différentes par soir. Et lorsque celui-ci paie un passeport au coût de 49.99 $ et qu’il en profite ne serait-ce que trois fois par semaine pendant les trois semaines de programmation, ça ne revient pas très cher le spectacle.

Bien sûr, tous les spectacles et les artistes ne se valent pas. Mais qu'importe ! Toute discipline artistique a besoin d'opportunités pour prendre des risques, pour faire des expériences, pour révéler de grandes choses aux yeux du monde, comme pour se casser le nez. Zoofest offre ces possibilités.

Un modèle économique qui a eu son lot de détracteurs

Parce qu’il ne verse pas des cachets négociés à l’avance avec ses artistes, le Zoofest a fait grincer bien des dents pendant ses premières éditions. En fait, il a fait le pari d’un fonctionnement collé sur celui du Fringe d’Édimbourg en Écosse : les artistes et le diffuseur (Zoofest) partagent à 50-50 la prise de risques : le festival offre les lieux et l’assistance technique, mais exige 50 % des profits sur le nombre d’entrées en salle, et l’artiste récupère l’autre 50 % des profits pour couvrir ses frais (costumes, décors, maquillage, salaire).

Ce qui a pour résultat que, si la salle est remplie de gens qui ont acheté des billets, les artistes obtiennent de bons revenus. Par contre, si la salle est clairsemée ou est remplie de gens avec des billets de faveur, il se peut que l’artiste soit déficitaire à la fin du festival. Ce qui est arrivé à plusieurs reprises.

Imposer un tel modèle était un réel précédent au Québec. Et que ce modèle ait réussi à s’enraciner, en étant toujours le seul à l'utiliser, l’est d’autant plus. C'est donc que l'expérience en vaut la chandelle, autant pour les artistes que pour le festival et ses partenaires.

Une expérience pas comme les autres

Chaque festival d’humour a ses propres empreintes digitales, ce qui le distingue des autres.

Dans le cas de Zoofest, la liberté de création qu’il offre aux artistes combinée à la grande attention médiatique dont il bénéficie est unique.

On y retrouve beaucoup d’artistes de la relève, mais aussi des vedettes. L’éventail va des finissants de l’École nationale de l’humour aux Denis Drolet, par exemple.

C’est un rendez-vous pour y voir les prochains one-man/one-woman shows en rodage, et pour goûter à des concepts plus « flyés » comme des soirées thématiques (le Harry Potter Show, Ciné-nacho présente Le Roi Lion, Humour Mania, pour ne nommer que quelques-uns présentés depuis 2009).

C’est aussi la chance de rencontrer des artistes venus d’ailleurs, en français comme en anglais. Personnellement, c’est au Zoofest que j’ai été initiée à l’humour de Blanche Cardin (récipiendaire du prix Molière 2018), Chinois Marrant (un prodige du Jamel Comedy Club), Amy Schumer (je n’ai jamais été aussi surprise de rire de blagues très sexuelles au Cabaret Cléopâtre), Hannibal Buress (celui qui a dénoncé sur scène l’omerta entourant Bill Cosby) et Maria Bamford (en vedette à Just for Laughs cet été).

Je souhaite un bon dixième anniversaire au Zoofest. Je lui souhaite encore beaucoup de folies, de toujours veiller à rester à l’avant-garde et d’offrir une expérience-client toujours plus agréable. Longue vie !