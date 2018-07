SÉNÉCAL-CÔTÉ, Anita



Au centre d'hébergement Ormstown, le 14 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Anita Sénécal, de Ste-Martine, épouse de feu monsieur Jean-Claude Côté.Elle laisse dans le deuil son frère André (Francine Roy), sa soeur Annette (feu Denis Prud'homme), ses beaux-frères et belles-soeurs Madeleine Cécyre, Pierrette Edward, Gisèle Côté, Jean-Yves Côté, Normand Côté (Carole Chasle), Louise Côté (Jean Maisonneuve) et Maurice Côté (Rogelle Audet), ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, samedi le 21 juillet à compter de 13h, suivi des funérailles à 14h, sous la direction de la:www.residencemariesoleilphaneuf.comL'inhumation succédera au cimetière Chanoine-Aimé Pilon de la paroisse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (formulaires disponibles lors des condoléances).