CLERMONT, Francine



De Laval, le 12 juillet 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Francine Clermont.Elle laisse dans le deuil son fils Stéphane (Chantale), sa petite-fille Rosalie, sa soeur Carole (feu Léo), son frère Yves (Maryse), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, collègues de travail, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:418 BOUL LABELLEROSEMÈREle samedi 21 juillet de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu ce jour même au salon à 16h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de soins palliatifs de Laval.