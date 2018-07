BOISVERT, Gilles, p.m.é.



M. l'abbé Gilles Boisvert, prêtre des Missions-Étrangères, est décédé à Laval, le 10 juillet 2018, à l'âge de 91 ans et 11 mois.Né à Plessisville le 19 juillet 1926, il était le fils de Jean-Baptiste Boisvert et d'Armoza Bolduc. Il a fait ses études secondaires au Collège Marie-Médiatrice et au Collège de l'Assomption, puis ses études théologiques au Grand Séminaire des Missions-Étrangères de Pont-Viau. Après son ordination comme prêtre le 5 juillet 1953 et des études en sciences (1954-56) à Pittsburgh, États-Unis, il est parti le 10 septembre 1956 pour Cuba, où il a travaillé comme missionnaire jusqu'en 1971. Puis, il fut missionnaire en Argentine (1972-73) et au Honduras (1978-99).Au Canada, il a été aumônier chez les religieuses Missionnaires de l'Immaculée-Conception, et exercé du ministère occasionnel dans la région de Montréal. Depuis 2007, il vivait retraité à Pont-Viau.Il laisse dans le deuil, outre ses confrères missionnaires, ses frères Jean-Marie (Michèle Savoie) et Maurice (Rita Beaulieu), ses soeurs Gisèle et Jeanne, sa belle-soeur Rose-May Dubé ainsi que des neveux, des nièces et de nombreux autres parents et amis.Un temps de prière aura lieu à la:SOCIÉTÉ DES MISSIONS-ÉTRANGÈRES180, PLACE JUGE-DESNOYERS, LAVAL (PONT-VIAU), H7G 1A4Tél. 450 667-4190 Téléc. 450 667-4194Courriel: smepq@smelaval.orgwww.smelaval.orgvendredi le 20 juillet 2018, à 19h30.Ses funérailles seront célébrées dans le même lieu samedi le 21 juillet 2018 à 14h. L'inhumation de ses cendres aura lieu au cimetière du même endroit le dimanche 7 octobre 2018.À sa mémoire, des dons à la Société des Missions-Étrangères seraient grandement appréciés.