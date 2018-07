VILLENEUVE, Rachel



À Laval, le 12 juillet 2018, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Rachel Villeneuve.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Line, Luc, Linda et leurs conjoints, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et Patrice son ami de coeur, ses soeurs et frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet 2018 de 10h à 17h au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi le 21 juillet 2018 à 17h, à la chapelle de ce même complexe.La famille tient à remercier le personnel de la Maison de soins palliatifs de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, il y aura une boîte à votre disposition pour faire un don à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Laval, cela serait grandement apprécié en la mémoire de Rachel Villeneuve.