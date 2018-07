PAQUETTE, Antoinette



À Montréal, le 14 juillet 2018, est décédée Mme Antoinette Paquette, à l'âge de 86 ans et 9 mois. Elle était l'épouse de feu Jean-Guy Viau et la mère de feu Liette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine, Manon (Gaétan), Lorraine, Pierre (Caroline) et Edmond, ses petits-enfants Richard, Sylvie, Mélissa (Jonathan), Mélanie, Jonathan, Alain, Francis, Anthony, Maxime et Samuel, ses arrière-petits-enfants Joannie (Jonathan) et Sarah (Bradley), ainsi que ses arrière-arrière-petits-enfants Kayden, Brian, Kayse, Oswaldo, Ashley, Thomas, Sophia et Kelly Ann.La famille vous accueillera au complexe:le samedi 21 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une cérémonie commémorative aura lieu au salon même à 20h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.